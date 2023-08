Un cas de tuberculose bovine détecté dans le Cotentin

Chaque année en France, on compte plusieurs cas de tuberculose bovine dans des élevages. Et quand cette maladie est détecté, on prend le maximum de précautions pour éviter toute contamination supplémentaire. En l'occurrence, c'est lors d'un contrôle réalisé sur une bête de race allaitante à l'abattoir que le virus a été détecté. L'animal provenait d'un élevage du canton de Valognes qui a été déclaré comme foyer infecté par la maladie. Dans ces conditions, en accord avec le propriétaire, c'est tout le troupeau qui va être abattu.

ⓘ Publicité

Un comice agricole annulé

La mesure est radicale, mais elle vise à éviter toute épidémie de cette maladie infectieuse transmissible à l'homme et dont l'impact économique pour les éleveurs est important puisqu'elle empêche toute vente d'animaux vivants ou encore du lait cru.

C'est également pour éviter toute épidémie que la Direction départementale de la protection des populations de la Manche va réaliser des dépistages dans une zone de 2 kilomètres autour de l'élevage incriminé. Quant aux déplacements d'animaux issus de cette zone sous contrôle, ils seront limités. C'est la raison pour laquelle, le concours de la race normande du comice agricole de Montebourg prévu aujourd'hui a été annulé. Une décision prise dès hier au nom du principe de précaution.