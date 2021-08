Un champignon menace les vendanges des viticulteurs savoyards

Le mildiou assèche les trains de raisins et leur donne une couleur brunâtre.

Une course contre la montre commence dans les vignes à Saint-Baldoph ou encore à Apremont en Savoie. Les viticulteurs doivent freiner la contagion du mildiou, qui s'attaque aux feuilles et aux raisins. Après les pluies abondantes du mois de juillet, ce champignon prolifère de façon particulièrement violente cet été. Sauf que les vignerons ont jusqu'au 15 août pour traiter leurs vignes car au delà la date, le début des vendanges sera trop proche.

Un moment crucial

"Ça ne sert à rien de traiter le raisin quand il murit. C'est maintenant ou jamais", martèle Christophe Richel, qui possède six hectares de vignes à Saint-Baldophe. "Regardez : ces grains ont une couleur violette alors qu'ils devraient être verts. Derrière les feuilles il y a des petites taches rouges ou marron. Ça c'est le mildiou"', explique-t-il. C'est donc un marathon qui s'engage. En quelques jours, il faut traiter la vigne mais aussi couper l'extrémité des rameaux, là où les feuilles sont les plus jeunes et où le champignon aime se fixer.

Une météo décisive

Comme toujours, les viticulteurs sont très dépendants de la météo : s'il pleut avant le 15 août ils ne pourront pas traiter le mildiou. Il faudrait aussi qu'il y ait du vent chaud pour assécher les feuilles de vignes et préserver les fruits de l'humidité, le climat préféré du champignon. Certains vignerons effeuillent aussi leurs vignes. Cette technique consiste à enlever les feuilles superflues et permet donc aux grappes de se gorger de soleil.

En trente ans de carrière, ce viticulteur d'Apremont n'a jamais vu une telle attaque de mildiou Copier