Un beau morceau de Pas-de-Calais à l'Elysée ! Une dinde et un chapon de Licques, près de Saint-Omer, ont été livrés ce jeudi au chef des cuisines du palais présidentiel. Les volailles seront dégustées pour le réveillon de Noël.

Un chapon et une dinde de Licques livrés à l'Elysée pour Noël

La directrice des volailles de Licques et deux producteurs ont livré les volailles ce jeudi au chef des cuisines de l'Elysée.

C'est un des produits-phares des fêtes de fin d'année dans notre région : la volaille de Licques, près de Saint-Omer, sera dégustée par le président de la République, et le premier ministre, à Noël. Ce jeudi, deux producteurs, et la directrice des volailles de Licques, se sont rendus à Paris, à l'Elysée, pour remettre un chapon de 3,9 kilos et une dinde de 4,5 kilos.

Le nouveau chef des cuisines du palais présidentiel, Fabrice Desvignes, a reçu les deux volailles. Le chapon sera dégusté par Emmanuel Macron et ses invités le soir du réveillon de Noël. La dinde, elle, ira à Matignon. C'est la quatrième année que la présidence commande des volailles de Licques. "Le président y prend goût", sourit Carine Marchand, la directrice des volailles de Licques, "c'est un beau coup de projecteur sur les producteurs".

David Lelieur, producteur de volailles à Pihen-lès-Guînes, est le "papa" du chapon qui sera sur la table d'Emmanuel Macron. "C'est de la fierté. On reconnaît notre savoir-faire", estime-t-il. Son collègue Emmanuel Liévin, a apporté la dinde : "elle a vu la capitale !" rigole-t-il, "le soir du réveillon, on boira un verre à sa santé".