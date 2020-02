Un chien Haut-Garonnais pourrait remporter la médaille d'or au Salon de l'Agriculture

Le Salon International de l'Agriculture 2020 ouvre ses portes ce samedi 22 février à Paris. Au-delà du bal politique et de la promotion des produits locaux, les allées sont animées par les bêtes de concours. Rencontre avec Monsieur Pongo et son éleveur passionné, Claude Jehanno.

Quand on pense aux concours agricoles on imagine souvent une vache à la belle robe ou un cheval très racé. Mais à Paris, quasiment l'ensemble des animaux sont représentés, même des toutous en apparence plus "domestiques". Pour tout comprendre prenons la direction de Villemur-sur-Tarn, route de Bondigoux, où se trouve l'élevage "Des Echos de Buzet". Son propriétaire s'appelle Claude Jehanno, ancien cycliste, retraité, converti dans l'élevage canin, et plus précisément d'une race : le petit basset griffon vendéen.

Depuis près de trente ans il croise des mâles et des femelles pour obtenir la chienne / le chien le plus typique de cette race. Ils sont entraînés à défiler sur les podiums, mais avant tout à chasser : le petit basset griffon vendéen est "le meilleur lapinier du monde". Pour pouvoir effectuer ses croisements, un éleveur doit posséder de nombreux chiens, Claude Jehanno en garde plus d'une vingtaine. Ils ont dix hectares pour s'amuser et s'entraîner à chasser. "Devant vous, ils sont quasiment tous champions de France", précise-t-il.

Champions soit de "travail" (le meilleur chasseur : un chien qui court longtemps, n'a pas peur des ronces où se cache le lapin), soit de "concours", comme au Salon de l'Agriculture, ils sont très racés mais aussi bien entraînés. Claude Jehanno ne les vend "jamais, ils meurent ici'

je ne peux pas m'en séparer, on les aime trop nos chiens

La pépite de l'élevage : Monsieur Tango

Souvent les chiens de Claude Jehanno ont remporté le concours général France, et se sont ainsi qualifiés pour le salon de l'Agriculture. Mais jamais un petit basset griffon vendéen n'a su ramener la médaille d'or au chenil. Pourtant, cette année, l'éleveur croit en ses chances, grâce à son champion, Monsieur Tango. Il est le prototype de la race :