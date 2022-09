Un collectif citoyen s'oppose au projet de méga ferme aquacole au Verdon-sur-Mer

Des citoyens se sont montés en collectif pour s'opposer au projet de ferme aquacole géante en cours au Verdon-sur-mer. Il est porté par le groupe Pure Salmon France, et vise à produire plusieurs milliers de tonnes de saumon par an en Gironde. Le collectif dénonce le non-respect du bien-être animal.

Au Verdon-sur-mer, un projet de ferme aquacole géante est en cours. Les travaux doivent commencer en 2023, avec pour objectif la production de 10.000 tonnes de saumon par an en Gironde. La commercialisation des premiers poissons devrait être en 2026. C'est le groupe Pure Salmon qui porte le projet, un investissement de 275 millions d'euros, et la création de 250 emplois. Mais certains, ne veulent pas de se projet. Les élus écologistes et l'association L214 s'y sont déjà opposés. Et désormais, un collectif citoyen a été créé, "Non au projet Pure Salmon au Verdon sur Mer". Leurs arguments sont divers, d'abord pour l'environnement. Selon le collectif "ces élevages nécessitent une quantité bien trop importante d'eau (...), une quantité astronomique d'énergie est nécessaire quand scientifiques et politiques appellent à la sobriété".

Il dénonce aussi les conditions d'élevage des poissons qui "vivront sans jamais voir le jour et respirer l'air frais, l'extrême densité de ces élevages (8 fois plus qu'en mer) est absolument incompatible avec le bien-être des saumons". L'entreprise Pure Salmon promet elle "du saumon, 100 % made in France, sans antibiotiques ni OGM" .

Des tractages anti-ferme aquacole sont prévus les samedi 1er et 8 octobre au marché de Soulac-sur-Mer, le collectif a même créé une pétition. Un projet similaire avait été abandonné dans le Pas-de-Calais en mars dernier.