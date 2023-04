Un conservatoire pour protéger l'abeille noire de Normandie

L'abeille noire est, on peut le dire l'une des espèces animales appartenant au patrimoine régional. Présente sur notre territoire depuis plus d'un million d'années elle est cependant menacée.

Menacée par les importations de souches étrangères qui modifient l'ADN de l'abeille et par l'arrivée en France du frelon asiatique

Les ruches de l'ANC à Mondeville (Calvados) © Radio France - Carole Louis

Cette abeille noire, c'est une espèce endémique qui couvre toute l'Europe de l'Ouest, présente en Normandie depuis des milliers d'années et dont un certain nombre, sans qu'on puisse le quantifier, a été recensé en Normandie. Une espèce qui a su résister aux différentes périodes et s'adapter au territoire.

Et pour assurer sa protection et lui permettre de se développer les apiculteurs ont dès 2017 créé une Fédération Normande de l'Abeille Noire.

Jean-Marie Godier, président de l'ANC © Radio France - Carole LOUIS

Pour préserver l'espèce il a d'abord fallu rechercher les souches les plus pures possibles, procéder ensuite à l'analyse de leur ADN . La région soucieuse de protéger plusieurs des espèces animales normandes dont l'abeille noire a financé des analyses sur les souches de chaque département dans le cadre du plan APINOIRE .

L'idée d'un conservatoire de protection a été lancée il y a plus de 10 ans

L'idée d'un conservatoire de protection repose sur une zone-coeur de trois kilomètres de rayon dans laquelle se situe une souche noire à 100%. Vient ensuite zone tampon de 10 kilomètres de circonférence cette fois présentant un caractère de pureté de l'abeille au moins égal à 80%. L'idée est d'implanter deux conservatoires de protection et un rucher de fécondation dans chaque département normand. C'est aujourd'hui le cas dans le Calvados.

Mais à cause du Covid, les deux sites n'ont pu être officiellement inaugurés. Ce sera chose faite le 22 mai 2023 pour Livarot et le 5 juin 2023 pour Sallenelles. A ce jour la Normandie compte cinq conservatoires de protection, deux dans le Calvados donc, un dans l'Orne, un dans l'Eure et le dernier en Seine-Maritime.