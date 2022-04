Un couple d'agriculteurs fait construire un boviduc sous une route départementale dans le Nord-Mayenne

"Ça fait trois ans qu'on patiente", raconte Elise Carton. Avec son mari et le conseil départemental de la Mayenne, ils viennent de lancer le chantier d'un futur boviduc sur la D35. Cette route, qui permet de relier la ville de Mayenne au Mans, est donc inaccessible pendant plusieurs jours, depuis le 7 mars jusqu'au 30 avril 2022, le temps des opérations. Un projet qui va permettre aux animaux du couple d'agriculteurs de passer d'un côté à l'autre sans prendre de risque sur la longue ligne droite.

C'était très dangereux

Ce couple d'agriculteurs bio utilise la même technique que les anciens propriétaires de l'exploitation pour faire passer les animaux d'un côté à l'autre de la départementale. "Nous étions chacun au ras de l'exploitation et on levait la barrière avec des gilets jaunes sur nous et des drapeaux pour faire passer les animaux", explique Pierre-Yves devant la large route.

Une fois, j'ai eu peur, le chien s'est fait renverser

"Il fallait attendre qu'il n'y ait plus aucune voiture, mais c'était toujours la même chose. Une fois les bêtes lancées, c'est toujours là qu'une voiture arrive. Et on se demande toujours si elle va s'arrêter ou pas", précise Elise Carton avant d'ajouter, "une fois, j'ai eu peur, le chien s'est fait renverser et la personne ne s'est pas arrêtée. Je me suis vraiment demandée si elle se serait arrêtée pour un enfant." Cette procédure nécessite une véritable organisation pour le couple. "Il faut toujours deux, voire trois personnes pour organiser le transfert. C'est faisable, mais ça reste dangereux et le Département n'était pas vraiment d'accord pour que nous utilisions cette technique."

Pendant plusieurs semaines, la départementale 35 sera coupée à la circulation © Radio France - Nina Valette

Alors depuis trois ans, le couple demande la construction du passage sous terrain afin de permettre aux animaux de passer. Et la situation devenait urgente. "On a 17 hectares de l'autre côté de la route et 25 derrière le bâtiment et on va certainement récupérer des terrains de l'autre côté. C'est pour ça que le boviduc était indispensable", reconnaît Pierre-Yves Carton. Un projet que le couple ne voulait pas financer seul, pour des raisons économiques, mais aussi de sécurité. "Nous ne voulions pas être propriétaires de la construction. En cas d'accident ou autre, nous ne voulions pas être responsables", reconnaît la maman de cinq enfants.

Une raison économique mais aussi écologique

Une construction qui va permettre de faciliter le quotidien de ces agriculteurs. "Désormais, les vaches vont pouvoir pâturer jour et nuit. Je peux être seule pour conduire les bêtes et les ramener. Et en plus de ça, on ne sera pas obligé de ramasser l'herbe pour le bétail", raconte Elise avant d'ajouter, "et si on ne ramasse pas, il faut acheter une auto chargeuse, c'est au moins 65 000 euros, une machine qu'il faut conduire, il faut donc du temps, du fioul. Puis ça correspond à notre philosophie, je préfère avoir des vaches pour qu'elles pâturent plutôt que d'allumer un tracteur pour qu'elles puissent manger. C'est mieux pour leur santé, et un gain de temps pour nous."

Pour ce projet, le couple débourse chacun près de 65 000 euros, c'est un peu plus pour le conseil départemental.