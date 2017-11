Un couple de jeunes paysans lance une étude de marché sur Internet

Comment voulez-vous que je transforme le lait de mes brebis? Ximun et Lutxi Lucu vont se lancer dans la grande aventure de l'élevage en juillet prochain. Ils ont lancé une consultation internet pour connaitre les désirs de leurs consommateurs.

Un couple de paysans lance une étude de marché: qu'aimeriez-vous que nos brebis produisent? C'est un mail qu'ils ont envoyé à tout leur carnet d'adresse: "Bonjour, travaillant dans la filière des brebis laitières depuis des années, nous sautons enfin le pas et nous nous installons prochainement en brebis laitières au pays basque, où nous vivons"

"10 questions pour nous aider dans nos choix"

Ximun et Lutxi Lucu explique qu'ils auront 200 brebis de la race Manex tête noire, en système transhumant, et que "il est pour nous important d'avoir un contact privilégié avec les consommateurs et partenaires locaux. Il nous tiens à cœur de maintenir une agriculture durable, à taille humaine et de vous proposer un produit local, fermier et de qualité". Et le mail renvoie vers un questionnaire que vous pouvez consulter en cliquant ici.

Les brebis transhumeront en montagne l'été © Radio France - Iban Etxezaharreta

La jeune agricultrice explique que "on voulait savoir ce qu'attendent les consommateurs. Même des gens de Bayonne nous répondent et on se rend compte que les demandes ne sont pas les mêmes en milieu urbain et en milieu rural". Avec le lait de brebis, on peut produire différents types de fromages, ou encore des yaourts, explique Lutxi Lucu en interview.

Lutxi Lucu: "Ca part un peu partout et l'étude de marché ne se limite plus qu'au Pays Basque" Copier

Le couple a déjà reçu 200 réponses environ et poursuit encore son étude