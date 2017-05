Un couple venu de Suisse plante un nouveau vignoble en Corrèze

Une nouveau vignoble en Corrèze va voir le jour. Depuis ce mardi Philippe Avril et sa femme Vania ont entamé la plantation de cinq hectares de ceps de vigne à Saint-Bazile-de-la-Roche près d'Argentat.

Philippe et Vania Avril sont résidents suisses depuis plusieurs années mais rêvaient depuis longtemps de revenir en France pour devenir viticulteurs. Leur projet se concrétise donc en Corrèze dans un secteur qui n'avait pas vu de vignes depuis plus d'un siècle. "il y avait avant 1500 hectares de vignes entre Argentat, Saint-Chamand et ici" précise Philippe Avril.

Huit hectares en bio

Autour de la propriété qu'ils ont achetée à Saint-Bazile-de-la-Roche ils envisagent de planter huit hectares de vignes de différents cépages. Cinq cette année et trois l'an prochain. Leur ambition est de produire sept vins différents, des rouges, des blancs et un rosé. La totalité de la production sera en bio. "Nous voulons faire des vins de qualité supérieure". Le nom a déjà été déposé. Ce sera tout simplement : Domaine de Saint-Bazile-de-la-Roche. Et Philippe Avril précise que c'est lui et sa femme qui s'occuperont de tout, de la production du raisin à la mise en bouteille.

400 000 euros à trouver

C'est cependant la difficulté que les époux Avril ont devant eux. "Nous n'avons eu aucune aide publique, aucune banque n'a voulu nous financer" explique Philippe Avril. De fait le couple a mis 200 000 euros d'argent personnel pour acheter la propriété et les pieds de vigne. Mais le domaine n'est pas équipé pour faire du vin. Le chai est entièrement à construire. "Il y en a au minimum pour 400 000 euros" dit Philippe Avril, en ajoutant qu'il ne sait pas encore comment il pourra financer cet investissement. Du coup difficile de dire quand les premières bouteilles seront remplies. Au mieux 2020 mais plus sûrement 2021.