Un creusois participera à la finale des Ovinpiades des jeunes bergers au Salon de l'Agriculture à Paris

Ahun, France

C'était le grand jour pour 40 lycéens des établissements agricoles de la région. Ils participaient à la sélection régionale de la 14e édition des Ovinpiades des jeunes bergers au lycée agricole d'Ahun (Creuse). Les deux vainqueurs sont invités à la finale nationale lors du Salon Internationale de l'Agriculture à Paris. Et bonne nouvelle, Sam Feugueur élève de seconde à Ahun a terminé 1er ! Le second, Gabriel Gendreau est élève au Lycée Limoges Nord Hautes-Vienne.

Épreuves théoriques et pratiques

Les élèves d'Ahun, affrontaient ceux de Limoges, de Saint-Yrieix et de Tulle-Naves. Au programme de la compétition, il y avait six épreuves. L’évaluation de l'état d'engraissement des agneaux, la taille des onglons de brebis (une sorte de manucure au sécateur), l'identification des races, la manipulation et l'évaluation de l'état corporel des brebis, l'appréciation de l'état de santé, et pour finir, la manière d'isoler une bête du troupeau. Pour la dernière étape, les élèves avaient rendez vous dans une salle de classe pour répondre à un Quizz.

L'épreuve de la taille d'onglons est spectaculaire. Mais d'après les candidats, elle est loin d'être la plus difficile. © Radio France - Nina VALETTE

Pour noter les élèves, le jury était composé d'éleveurs, de techniciens et d'enseignants agricoles.

Un plus sur un CV

Dans le public, il y avait une ancienne élève, Bénédicte Poulet. Cette jeune femme était sur le podium de l'épreuve nationale il y a deux ans. C'est d'ailleurs la première femme à réussir un tel parcours depuis la création du concours. "C'est clairement un plus sur un CV. Ça ouvre des portes et puis surtout ça nous permet de rencontrer du monde, de faire des rencontres dans notre domaine." explique la jeune femme avant de rajouter "mais j'espère que cette année, une autre femme pourra monter sur le podium".