Un an de mobilisation pour les Mayennais, membres du mouvement anti-pesticides "Nous voulons des coquelicots"

Cela fait un an qu'ils se mobilisent tous les premiers vendredis de chaque mois : les membres du collectif "Nous voulons des coquelicots" à Laval et Château-Gontier-sur-Mayenne demande depuis un an l'interdiction de tous les pesticides de synthèse.

Département Mayenne, France

Ils viennent devant l’hôtel de ville de Laval tous les premiers vendredis de chaque mois depuis un an. Les membres du collectif "Nous voulons des coquelicots" en Mayenne se mobilisent depuis le mois d’octobre 2018, pour demander l'interdiction de tous les pesticides de synthèse. Ils seront là encore ce vendredi 4 octobre.

Si on n'est pas là il n'y a personne qui bouge

Le reportage France Bleu Mayenne de Charlotte Coutard. Copier

Ces militants écologistes prennent possession du parvis de l’hôtel de ville tous les mois, barnum et panneaux d'informations installés, tracts et pétition en main. "Comme sur Laval il n'y avait rien d'organisé on s'est dit on va se bouger et voir si ça prendre sur Laval. Si on n'est pas là il n'y a personne qui bouge, des fois on n'a pas envie, il ne fait pas très beau, mais on sort quand même. Ça a recréé des réseaux, c'est une petite pierre à d'édifice", explique Benjamin, un irréductible anti-pesticides de synthèse.

C'est une petite pierre à d'édifice

Benjamin fait partie du collectif lavallois depuis un an. Copier

Ils sont une trentaine à se retrouver une fois par mois à Laval. Avant ils ne se connaissaient pas explique Denis. "Je ne sais pas pour qui votent les uns et les autres, on se retrouve sur ce sujet-là en commun, après on a surement des divergences d'opinions pour des tas de choses. On est tous convaincus, ce qui nous anime c'est l’environnement, l'avenir de notre planète, la santé de nos enfants, il faut continuer à passer le message".

Ce qui nous anime c'est l’environnement, l'avenir de notre planète, la santé de nos enfants

Alors ils sont là tous les premiers vendredis de chaque mois pour alerter les passants, et ça fonctionne selon Damien et Valérie. "Il y a pas mal de personnes qui s'arrêtent, qui regardent, pour signer la pétition", "les choses changent petit à petit. En tous cas je pense que les gens n'ont jamais été aussi sensibles à ce sujet qu'aujourd'hui". Et tous sont prêts à revenir ici devant l’hôtel de ville de Laval encore un an si nécessaire.

Mobilisation également à Château-Gontier-sur-Mayenne

Un groupe de 30 à 50 personnes existe aussi à Château-Gontier-sur-Mayenne, ils seront également ce vendredi soir à 18h30 devant l’hôtel de ville.

Cette année les militants se sont aussi rendus à plusieurs reprises sur le marché de Château-Gontier et sur des parkings pour faire signer la pétition pour un monde sans pesticide de synthèse.