Un début de saison sans restrictions pour les pêcheurs à la truite du Territoire de Belfort

Le week-end est important pour les pêcheurs du Nord Franche-Comté avec l'ouverture depuis ce samedi 11 mars de la saison de la pêche à la truite de première catégorie !

Malgré la sécheresse des derniers mois, la situation reste inchangée : la pêche se limite à 6 truites au maximum par personne, notamment le long des 250 kilomètres des différentes rivières du Territoire de Belfort. La pratique n'est pas perturbée par la sécheresse, du moins jusqu'à ce mercredi 15 mars et une nouvelle réunion en préfecture.

Quel règlement pour la nouvelle saison ?

L'évolution de la pratique est quand même contestée par les passionnés, comme à Grandvillars. Gérante du dernier magasin dédié uniquement aux articles de pêche dans le Territoire de Belfort, Ghislaine Rosier parle d'un cadre trop flou : "beaucoup de pêcheurs hésitent à aller en rivière. À ce jour aucun règlement n'est édité pour cette année. Seul le règlement 2022 est inscrit sur le site de la Fédération : les pêcheurs ne sont pas satisfaits, ils sont peur d'avoir un PV." La réponse de la fédération belfortaine est claire : le règlement de l'an dernier est toujours valable d'après son président Serge Philemon, joint par France Bleu Belfort-Montbéliard.

Ghislaine Rosier est la gérante du dernier magasin uniquement dédié aux articles de pêche sur le Territoire de Belfort. © Radio France - Alexandre Lepère

Le début de saison n'a plus la saveur du passé pour certains habitués, comme Gilles, installé une fois par semaine au bord de la rivière de l'Allaine, qui traverse le département.

"Les anciens hésitent à aller à la pêche. Maintenant, on ne peut plus payer notre carte d'adhérent à la fédération seulement en carte bleue, c'est une chose qui rebute les anciens" s'exprime le pêcheur âgé de 62 ans. La critique vaut aussi pour le comportement "individualiste" des jeunes pêcheurs. "J'ai vu l'évolution. Aujourd'hui les pêcheurs sont seuls. Avant il y avait des fêtes et des feux au bord de l'eau pour l'ouverture de la saison" ajoute Gilles, qui regrette l'évolution de la pratique.

Le magasin "A la Détente" à Grandvillars © Radio France - Alexandre Lepère

Plus de pêcheurs pour l'ouverture de la saison

Au total, un peu plus de 1 700 pêcheurs ont déjà récupéré leur carte d'adhérent selon la fédération départementale de pêche du Territoire de Belfort, pour un effectif en légère augmentation. La saison se termine le dimanche 17 septembre. Elle s'était arrêtée dés la mi-août en 2022 au nord du département notamment dans la rivière de la Savoureuse et ses affluents. À titre d'exemple, 800 kilos de truites viennent d'être lâchées dans l'eau pour la nouvelle saison notamment dans les rivières de l'Allaine, la Coeuvatte et l'Adour.