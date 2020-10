Un déficit énorme et des pluies qui sont loin de remplir les réserves constate un spécialiste corrézien

"Dans toute la partie Est de la Corrèze on a eu d'énormes soucis pour le stockage du fourrage à cause de la sécheresse" constate Stéphane Martignac, spécialiste en cultures fourragères et climat à la chambre d'agriculture de la Corrèze. Le mois de juillet très chaud et sans pluie n'a pas permis d'avoir de nouvelles pousses de fourrage et ce constat concerne une grande partie du Limousin. Conséquence : les deuxièmes ou troisièmes coupes sont inexistantes, et forcément une partie des éleveurs ont déjà dû puiser dans les stocks fourragers qui étaient prévus pour l'hiver.

Un déficit en eau énorme

Ces rendements insuffisants dans plusieurs secteurs de la Corrèze, c'est bien sûr à cause du déficit en pluie. Et si ces dernières semaines la pluie retombe "C'est un mois trop tard" affirme encore Stéphane Martignac. "On a des secteurs où il n'est tombé cette année que la moitié de ce qui tombe d'habitude, et le déficit est énorme" affirme t-il encore. "Et en plus on a eu des températures très chaudes en mars et avril, ce qui n'arrange rien".

"Pour reconstituer les réserves il faudrait des petites pluies continues comme un crachin breton" poursuit Stéphane Martignac. Autrement dit les fortes pluies comme on a ces derniers temps ne sont pas bénéfiques.

"Il faudrait une semaine de pluie chaque mois jusqu'au mois de mars de l'année prochaine" conclut le spécialiste climat à la chambre d'agriculture de la Corrèze.