Un deiz, un den bac'het : Bronwenn Pinschof, labourerez-douar e Bro Dreger

Legomaj, setu anv stal Bronwenn Pinschof. Abaoe un neubeut bloavezhioù eo krog' da c'hounnit legumajoù war he atant ha da dreuzfeurmiñ anezho en ur mod kozh o lakaat anezho en go, hep aer, en ul lec'h klouar. Kenderc'hel a ra bepred da werzhañ he boued war marc'hadoù ar vro. Disammet e oa bet da c'houzout e vefe aotret ar marc'hadoù "lec'h ma za da werzhañ he froduioù. Muioc'h a labour a zo ganti avat oc'h ober war dro he merc'h war ar memes tro. He gwaz 'zo kelenner ha ret eo dezho en em aozañ evit gellet pep hini kas a-benn o labour.

Bronwenn Pinschof, ar stal Legomaj