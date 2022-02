Un deuxième cas de grippe aviaire en Indre-et-Loire, détecté à Nouans-les-Fontaines

Après Beaumont-Village, c'est Nouans-les-Fontaines. La menace de la grippe aviaire plane plus que jamais sur tout le secteur de Montrésor, à l'Est du département avec désormais deux cas comptabilisés depuis le début de la semaine.

Le nouveau foyer de contamination a été confirmé ce jeudi soir puis annoncé ce vendredi par les services de la Préfecture d'Indre-et-Loire. Il a été détecté au sein d'une grosse basse-cour de Nouans-les-Fontaines. Une cinquantaine de poules, d'oies et de canards qui vont tous être abattus.

Nouvelle zone de surveillance de 10 km concernant également le Loir-et-Cher et l'Indre

Conséquence, toutes les volailles et les oiseaux détenus par les habitants de Nouans-les-Fontaines doivent être confinés ou à défaut placés sous un filet de protection. Tout propriétaire de volatiles est appelé aussi à se signaler en mairie si ce n'est pas déjà fait.

Les déplacements de volailles sont également interdits et les élevages professionnels ne peuvent plus recevoir de visiteurs.

Ces règles s'appliquent dans un rayon de 10km autour du nouveau foyer de contamination. Et concerne donc les communes de Nouans-les-Fontaines mais aussi Villeloin-Coulangé et une partie des communes de Montrésor, Loché-sur-Indrois, Villedômain et la frontière du Loir-et-Cher et de l'Indre.