Un deuxième foyer de grippe aviaire détecté en Vendée

Un second foyer de grippe aviaire détecté en Vendée. Après celui de Beaufou, le 1er janvier dernier, qui avait vu quelques 12.800 dindes être abattues, cette fois c'est un élevage de canards de Saint-Hilaire-des-Loges qui est concerné. 15.000 canards ont été abattus dimanche, dès la confirmation de la contamination. "Les autres volailles encore présentes sur site seront tuées très rapidement" précise la préfecture de Vendée.

Un périmètre de protection et un périmètre de surveillance ont été mis en place respectivement dans des rayons de 3 et 10 km autour du foyer infecté. Il s'agit de mesures de précaution ayant pour objet d’interdire les mouvements d’oiseaux en sortie et entrée de zones.

Ces zones concernent la Vendée mais également le département des Deux-Sèvres.

Les communes vendéennes concernées dans le rayon des 3 km sont : Saint-Hilaire-des-Loges, Faymoreau, Foussais-Payre.

Les communes vendéennes concernées par la zone des 10km sont Marillet, Mervent, Nieul-sur-L'Aautise, Puy-de-Serre, Saint-Hilaire-de-Voust, Saint-Michel-le-Cloucq, Xanton-Chassenon.

L'éleveur sera indemnisé de la perte de son élevage.

La préfecture rappelle par ailleurs que "tout détenteur d’oiseaux (professionnels et particuliers) doit déclarer sans délai toute suspicion (mortalités anormales notamment) à son vétérinaire sanitaire ou à défaut à la DDPP de Vendée (ddpp-spa@vendee.gouv.fr)"