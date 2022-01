Un deuxième loup repéré sur le plateau du Larzac dans l'Hérault

Les experts s'en doutaient, ils en ont maintenant la confirmation, il y a bien deux loups différents sur le plateau du Larzac dans l'Hérault. On savait déjà depuis plusieurs années qu'il y a un spécimen, mais grâce aux piégeages photos, on a aujourd'hui la certitude qu'ils sont deux.

Ces appareils photo installés un peu partout sur le territoire dans les secteurs où il y a eu des attaques sur des cheptels se déclenchent automatiquement dès lors qu'un animal passe devant l'objectif de jour comme de nuit. Les experts ont maintenant un cliché avec les deux loups sur la même photo, il n'y a donc plus de doute. Cette photo a été prise dans l'Hérault à la limite avec le Gard et l'Aveyron.

Depuis leur retour sur le territoire français par l'Italie dans les années 90, les loups se sont d'abord installés dans les Alpes, ils ont aujourd'hui franchi le Rhône et on en observe un peu partout sur le territoire français.

Dans l'Hérault, on a donc la certitude qu'il y en deux sur le plateau du Larzac, mais aussi un sur le massif du Caroux, un dans le secteur de la Salvetat sur Agout entre le Tarn et l'Hérault. Les experts s'interrogent aussi sur la présence d'un spécimen sur la montagne noire entre l'Aude, l'Hérault et le Tarn.

Ces loups sont très opportunistes et se nourrissent de chevreuils, de lièvres, de petits gibiers et bien sûr de brebis. Les éleveurs en font régulièrement les frais. Plusieurs attaques ont eu lieu l'an dernier encore dans l'Hérault, avec quelques bêtes tuées et blessées, une douzaine sur le plateau du Larzac, une douzaine d'autres à la frontière du Tarn.

La confirmation de la présence d'un deuxième loup sur le Larzac n'est donc pas une bonne nouvelle pour les éleveurs. Dans l'Hérault des tirs de défense sont autorisés sur les loups. Mais pour les repérer c'est un travail de patience, des nuits entières à faire des rondes. C'est épuisant pour les agriculteurs explique Brigitte Saingla, la présidente du syndicat des éleveurs de l'Hérault.

Nous avons déjà eu une douzaine d'attaques rien que sur le Larzac

"C'est une source d'inquiétude majeure parce que cela va contribuer à accroître le désarroi des éleveurs face à ce problème qui s'impose à nous et que nous subissons. On a eu une bonne douzaine d'attaques sur le Larzac. Le loup est présent ailleurs sur le département de l'Hérault notamment du côté de La Salvetat et Fraïsse, en bordure du Tarn, et également dans le Haut Minervois. Donc, il y a déjà eu aussi sur ces secteurs là de la Montagne Noire, une douzaine d'attaques également. Donc, l'inquiétude est majeure parce que nous pratiquons quand même des systèmes de l'élevage extensif en plein air intégral"

Les clôtures ne suffisent pas, les chiens peuvent être dangereux, nous avons heureusement des autorisations de tirs qu'on espère pouvoir encore élargir

"Nous sommes dans une zone difficile à protéger, mais on a reconnu les territoires en cercle 2 qui nous donnent la possibilité de déployer des moyens de protection. Nous fonctionnons déjà dans des parcs avec des clôtures dont l'efficacité est plus que relative. Nous avons aussi des chiens de protection, les éleveurs qui ont demandé à en avoir ont été aidés , mais cela pose d'autres problèmes parce que nous sommes très attachés au partage du territoire, que ce soit avec les randonneurs, les chasseurs, les gens qui qui naviguent sur nos territoires d'élevage et qui, de fait, se trouvent des fois confrontés à des comportements de chiens qui peuvent éventuellement évoluer, voire dégénérer. Et là, on sait que c'est un souci majeur pour nos éleveurs puisque la responsabilité juridique de ces chiens incombe complètement aux éleveurs."

"Aujourd'hui tous les éleveurs qui pouvaient prétendre à des tirs de défense simples les ont eu. Nous espérons maintenant pouvoir déployer les tirs de défense renforcés et pourquoi pas la venue de la brigade de loups. Nous sommes très, très attentifs à ce qu'on puisse mettre en avant tout ce qui est en notre pouvoir de façon légale car les éleveurs sont des gens responsables."

Brigitte Saingla, la présidente du syndicat des éleveurs de l'Hérault. Copier

La présence de ce deuxième loup n'a rien de surprenant pour Pierre Jouventin, ancien chercheur au CNRS et spécialiste du loup, car en chassant le loup sur certains territoires, l'homme ne fait que le repousser ailleurs.

Les loups, il faut les contrôler, pas les tuer

"Les scientifiques américains ont montré que quand on tire les meutes de loup, on tue le dominant qui est le seul à se reproduire, et donc la meute explose et les jeunes partent dans la nature, c'est à dire dans toute la France et forment de nouvelles meutes et cherchent un nouveau territoire et un conjoint. Donc, en réalité, vous avez des loups baladeur, des solitaires qui cherchent à s'installer. Et en Italie, en Espagne, il y a des loups partout et il y en a 2 à 4 fois plus qu'en France. Et ça ne pose aucun problème. Et on ne les tue pas. Moi, je ne suis pas un ayatollah. J'estime qu'il faudrait les contrôler les loups mais pas les tuer".

"Il faut trois facteurs pour contrôler une population de loups, pour empêcher qu'ils attaquent les moutons. Il faut des clôtures, si possible électrifiées. Il faut des bergers et il faut des chiens de défense comme les patous. Si vous avez les trois vous éliminez à peu près tous les risques mais c'est du travail pour les éleveurs."

Le loup c'est un problème politique

"Actuellement, on vit dans le Moyen Âge. En France, on a eu plus de 100 loups abattus alors qu'ils sont protégés par les lois européennes. En Allemagne, ils ont des loups qu'ils contrôlent quand il y a un problème, mais ils les laissent se développer. Par contre, ils ne dédommagent les éleveurs que si les moutons sont bien gardés. Or, chez nous, il n'y a pas de contrôle. Le loup, ce n'est pas un problème de biologie ou d'écologie. C'est un problème politique. Il va y avoir des élections présidentielles et donc il faut avoir les voix des éleveurs et des chasseurs."

Pierre Jouventin, ancien chercheur au CNRS Copier

