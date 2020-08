"Un dimanche à la campagne" : les agriculteurs locaux à la rencontre des consommateurs

Ce dimanche, les quais du Châtelet à Orléans ont accueilli la 28e édition du "Dimanche à la campagne". Les agriculteurs et artisans de la région sont venus parler de leurs produit et de leur métier, et les visiteurs étaient au rendez-vous pour soutenir les producteurs locaux.