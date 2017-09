Un dispositif d’accompagnement pour les agriculteurs côte-d’oriens fraglisés.

Depuis 6 mois en Côte-d'Or, les agriculteurs côte-d'oriens en difficulté peuvent demander à bénéficier du soutien du dispositif " Faire face, ENSEMBLE". Une offre d'accompagnement par les services de l'Etat, du département, de la Chambre d'Agriculture, de la MSA et des cabinets comptables.

35% des exploitants dans le département ont dégagé en 2016 un revenu annuel inférieur à 4200 euros. La Haute Côte-d’Or et les zones d’élevage concentrent une bonne part des situations les plus extrêmes qui nécessitent une aide. La démarche doit être initiée par l’exploitant lui-même, ce qui n’est pas toujours de gaîté de cœur. « Il y a énormément de pudeur dans le monde agricole, et les gens ont toujours l’habitude de gérer leurs problèmes par eux-mêmes », explique Vincent Lavier, président de la Chambre d'Agriculture de la Côte-d'Or.

C'est à l'exploitant de faire le premier pas

Néanmoins, les circonstances, plusieurs mauvaises récoltes de suite et des prix de marché qui ne suffisent pas à rémunérer les produits, font qu’acculés au pied du mur, certains se décident à réclamer de l’aide à la cellule "Faire face, ENSEMBLE". Ils peuvent y être incités par leur comptable, en première ligne comme le rappelle Alexandre Bachotet, trésorier du cabinet d’expertise comptable CERFRANCE Bourgogne-Franche-Comté. « Le lien entre le comptable et l’agriculteur est souvent très fort. C’est souvent un confident pour l’agriculteur, ce qui nous permet de voir ses difficultés aussi bien économiques que sociales ».

Après étude de leur dossier, les exploitants se voient proposer divers types de solutions. Pierre Chatelon, responsable du service économie agricole à la Direction départementale des Territoires a compté une cinquantaine de dossiers : « Il y a des cas de mauvaise récolte, une mauvaise année, mais dans un contexte plutôt favorable de l’exploitation, où des solutions comme les années blanches bancaires sont assez faciles à mettre en œuvre. » Mais d’autres fermes affichent des dettes accumulées depuis plusieurs années. Dans ce cas, « on va essayer de proposer tout le panel possible de solutions, que ce soit de la formation, ou un audit technique du fonctionnement de l’exploitation, qui vise à faire modifier un certain nombre de pratiques ».

"Vous n'êtes pas seuls"

Charles est passé par là. Il cultive des céréales et élève des moutons dans le Châtillonnais, et l’an dernier, ses champs ne lui ont rien rapporté. « Le changement climatique, on est en plein dedans », constate l’exploitant qui après un cumul de plusieurs mauvaises années se voyait aller « droit dans le mur ». Il a donc réalisé un auto-diagnostic soumis à la cellule d’accompagnement, qui lui a proposé diverses actions, comme réduire ses dépenses en utilisant moins de coûteux produits phytosanitaires, et en semant des variétés qui en demandent moins.

S'il y a un message à faire passer, c'est celui-ci, relayé par François Sauvadet, le président du conseil départemental : « Vous n’êtes pas seuls. Il y a un numéro que vous pouvez appeler (03 80 90 00 01), donc faites part de vos difficultés. On va regarder ensemble les conditions de l’accompagnement qu’on pourra vous proposer, mais n’attendez pas le dernier moment, avec parfois des situations de suicides insupportables ». Moins un agriculteur attend pour signaler ses difficultés, plus il est facile de l'aider à redresser la barre. En priant quand même et malgré tout, pour que l'année suivante soit propice à de meilleures récoltes.