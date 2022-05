Promouvoir les produits en circuit-court et de saison, c'est l'objectif d'un tout nouveau distributeur de produits locaux installé en bord de route près de Saint-Clément-de-Regnat dans la plaine de Limagne.

Un distributeur de légumes et produits locaux en bordure de route dans le plaine de Limagne

Un distributeur de légumes et produits locaux au bord de la D210 à Saint-Clement-de-Regnat.jpg

Acheter une soupe le soir à la campagne, c'est désormais possible dans la plaine de Limagne. Une nouveau distributeur de légumes et produits locaux vient d'être installé sur la 210 entre Thuret et Saint-Clément-de-Regnat.

Un distributeur "au pieds de la ferme" porté par Sandrine Boulon qui a créé sa société Les Ptits Lég'huumm. C'est son compagnon Florian, agriculteur, qui approvisionnera le distributeur en légumes de saisons.

Les légumes cultivés par Florian Boulon approvisionneront le distributeur en produits de saison © Radio France - Thomas Loret

Promouvoir les circuits-courts

"On aura des légumes qui viendront exclusivement de l'exploitation. Courgettes, butternuts, tomates, salades, en fonction des saisons" précise Florian Boulon. Une serre dédié a été montée à proximité du distributeur.

L'entrepreneuse a aussi noué divers partenariats pour proposer des produits locaux : pâtes, huiles, fromage, chocolat, laits, biscuits. "On travaille uniquement avec des entreprises auvergnates qui sont très réceptives", indique Sandrine Boulon.

Pratique et toujours accessible

Le distributeur offre plusieurs avantages. D'abord pour l'agriculteur qui trouve là une alternative à la vente directe. "On est déjà surchargé de boulot. Cela nous fait gagner du temps et ça nous évite de payer quelqu'un", précise Florian Boulon.

Un avantage aussi pour le consommateur. Le distributeur est réapprovisionné deux à trois fois par jours et est accessible 24h/24. "Il y a beaucoup de passage surtout le soir car les drives ferment à 19h", précise Sandrine Boulon.

La simplicité est au cœur du projet. Le choix des produits se fait sur un écran tactile. Il suffit ensuite de payer avec une carte bancaire. Les casiers en question s'ouvrent et il n'y a plus qu'à se servir.

Un distributeur de légumes et produits locaux avec paiement par carte bancaire à toutes heures © Radio France - Thomas Loret

Un projet amené à se développer

Un parking va être aménagé pour une meilleure accessibilité. Par ailleurs, si ce premier distributeur trouve sa clientèle, d'autres seront installés dans la région, notamment à Vichy. A condition de trouver les financements nécessaires.