L'enseigne "Coeur Paysan" lance un drive de produits locaux à Sochaux

Les Nord Francs-Comtois vont bien avoir leur supermarché de produits locaux. Un magasin de l'enseigne Coeur Paysan doit sortir de terre d'ici le printemps 2021, sa construction vient de démarrer. Des travaux retardés par la crise sanitaire, alors pour répondre tout de même à la demande, un drive est lancé à partir de ce dimanche 1er novembre.

Une solution pour aider les producteurs locaux face à la crise sanitaire

Le principe : vous commandez vos produits sur le site internet de Coeur Paysan Sochaux entre le samedi et le mardi, et vous venez les récupérer dans une boutique dédiée le vendredi entre 16 h et 19 h ou le samedi entre 10 h et 13 h. Le lieu de retrait des commandes est au 6, avenue du Général Leclerc à Sochaux, à quelques centaines de mètres de l'emplacement du futur magasin de 300 mètres carrés.

"Théoriquement, le calendrier du projet c'était l'ouverture d'un magasin en décembre cette année, mais la crise sanitaire est passée par là. Et le deuxième confinement vient encore compliquer les choses, mais il y a des producteurs qui avaient adapté leur production qui doivent trouver une façon d'écouler cette production. Le drive a vocation à se pérenniser mais on s'est dit qu'on pouvait le lancer tout de suite", explique Antoine Hild le chargé de projet de Coeur Paysan à Sochaux. Ce drive permet aussi aux producteurs locaux de vendre malgré l'annulation des marchés ou la suppression du marché de Noël de Montbéliard.

Difficile de trouver des maraîchers

Une quarantaine de producteurs francs-comtois ont rejoint le projet, via l'association "Les producteurs réunis", gérée par Sylvie Daval, productrice de volailles à Seloncourt. Selon elle, l'initiative répond à une vraie demande des Nord Francs-Comtois : "_Quand on est sur les marchés, les clients sont friands de ce magasin et ils le réclament. On sera vraiment heureux de les rencontrer physiquement, on viendra à tour de rôle faire les distributions et on pourra expliquer aux clients comment on travaille. Le but, c'est de vendre les produits au prix le plus accessible possible."_Un peu plus d'une centaine de produits sont pour le moment proposés : fruits, légumes, volailles, produits laitiers ou encore bières. Un premier pas avant de diversifier encore un peu plus l'offre.

Cette volonté de ne vendre que du local a toutefois une limite. Il est difficile, par exemple, de trouver des maraîchers dans le Nord Franche-Comté. "Il y a un vrai problème sur les fruits, les légumes ça reste compliqué aussi même si aujourd'hui on a un producteur à côté de Grey, qui va nous en fournir, mais il faut donc aller les chercher un peu plus loin que le nord Franche-Comté. Ce sont des filières qui ont été complètement détruites pour tout un tas de raisons historiques notamment l'industrialisation assez forte dans ce secteur, qui a éloignée les producteurs maraîchers de ces productions", détaille Antoine Hild.

A la toute base du projet, on retrouve la ville de Seloncourt, qui voulait remplacer la fermeture d'un commerce en ouvrant une boutique de produits locaux. D'où l'idée des agriculteurs de se réunir en association. Puis PMA a pris le relais et a permis à tous les producteurs nord francs-comtois qui participent à l'aventure de se rencontrer avant de finalement trouver un accord avec l'enseigne Coeur Paysan.