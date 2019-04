Un drive fermier ouvre ses portes dans le centre-ville d'Avignon

Un distributeur automatique de produits frais vient d'être inauguré sur le parking des Italiens. Il est ravitaillé par les 20 agriculteurs de l'association En direct de nos fermes. L'objectif : favoriser la consommation locale et la vente en circuit court.

Avignon, France

Des tomates, des fraises ou encore des œufs et de la charcuterie... Tous ces produits frais sont stockés dans la centaine de casiers réfrigérés abrités dans un local, à l'entrée du parking des Italiens à Avignon. C'est le deuxième distributeur automatique fermier à être inauguré dans la Cité des papes. Les fruits, légumes et autres denrées sont cultivés par les 20 agriculteurs de l'association En direct de nos fermes et sont prêts à être achetés depuis ce vendredi matin.

"L'emplacement est idéal, se réjouit Michel Tort, le président de cette association. Beaucoup de personnes se garent sur ce parking." L'occasion d'attirer des clients du centre-ville, puisque le premier distributeur installé il y a deux ans est à Agroparc.

Favoriser l'agriculture locale

Parmi les exploitants locaux, Arnaud Larguier. Il produit des pommes, des poires et des kiwis : "Je travaille avec mon père et mon oncle, c'est une entreprise familiale. Les casiers représentent aujourd'hui une bonne partie de nos ventes. Je pense aussi que c'est un bon outil de communication, ça nous permet d'être plus près de nos clients."

La chambre de l'Agriculture envisage d'installer d'autres automates. Guillaume Sinard, chargé de mission à la chambre est responsable de ce projet. "On travaille notamment avec Vinci autoroutes, on a fait l'expérience cet été sur l'aire de Morières", rappelle-t-il. Cette collaboration est toujours d'actualité et un distributeur pourrait être implanté dans la durée sur cette aire.

Le distributeur automatique de produits frais sur le parking des Italiens a été inauguré vendredi 19 avril. © Radio France - Elsa Vande Wiele