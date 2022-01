Un drone au sauvetage de la faune sauvage en Haute-Saône

La fédération des chasseurs de Haute-Saône, en partenariat avec des agriculteurs, expérimente l'utilisation d'un drone pour sauver les faons, rongeurs et oiseaux nichant dans les champs, avant qu'ils ne soient fauchés. Le disposition est à l'essai depuis le printemps 2021.

Un drone pour sauver la faune sauvage. C'est le pari de la fédération des chasseurs de Haute-Saône, qui a acheté un drone, d'une valeur d'environ 20.000 euros, pour repérer les animaux dans les champs, avant qu'ils ne se fassent faucher. Le dispositif a été expérimenté au printemps-été 2021 avec cinq agriculteurs partenaires.

"On est deux pilotes diplômés", explique Pierre Benedetto, chargé de missions à la fédération départementale des chasseurs. Mercredi 26 janvier 2022, il a fait une démonstration sur le site naturel du lac de Vaivre, en présence de plusieurs chasseurs, mais aussi de la maire de Vaivre-et-Montoille, Nadine Munier.

On est à 300 mètres des animaux et grâce au zoom on les voit très bien" - Nadine Munier, maire de Vaivre-et-Montoille

L'élue, très impressionnée par le dispositif : "apparemment on est à 300 mètres des animaux et là, grâce au zoom, on les voit très bien". Le drone vole à 100 mètres de hauteur, au-dessus de chevreuil. Les animaux ne sont donc pas perturbés. Le pilote les repère grâce à une caméra thermique installée sur l'appareil. Les animaux sont des "petits points blancs", sur l'écran, détaille Pierre Benedetto.

La fédération des chasseurs de Haute-Saône a fait une demonstration du dispositif mercredi 26 janvier 2022. © Radio France - Rachel Saadoddine

Les chasseurs doivent impérativement intervenir tôt le matin, "entre le lever du soleil et 8 heures maximum", détaille-t-il, pour que les animaux soient facilement identifiables "ensuite il fait trop chaud et toutes les fleurs qui s'ouvrent apparaissent elles aussi en blanc", selon le pilote de drone.

Sauver des faons installés dans les champs avant qu'ils ne soient fauchés

Le service proposé par les chasseurs devrait débuter au mois d'avril, "mais on s'adapte au calendrier de fauchage des agriculteurs qui nous sollicitent", affirme Pierre Benedetto qui évoque plusieurs dizaines d'agriculteurs déjà demandeurs de ce service : "parce que ça ne fait plaisir à personne de voir des petits faons tués par les machines".