Un élevage de porcs de Haute-Garonne contaminé par la maladie d'Aujesky

Bretx, France

L'infection est confirmée dans un élevage de porcs en plein air, de Haute-Garonne. Dans cette ferme du village de Bretx, au nord-ouest de Toulouse, les bêtes sont touchées par la maladie d’Aujeszky. Une maladie qui touche d'ordinaire les sangliers sauvages, et qui vient donc de contaminer un élevage de porcs. Cette hypothèse en tout cas "apparaît vraisemblable" pour la préfecture de Haute-Garonne. La maladie a été décelé dans le cadre d'opérations de surveillance régulières. Elle a ensuite été confirmée par le laboratoire national de référence de l’ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail) de Ploufragan.

Dans un communiqué, la préfecture précise que "la maladie d’Aujeszky est une maladie virale hautement contagieuse qui touche les porcs domestiques et les sangliers et de façon accidentelle les carnivores et les ruminants. Elle n’est pas transmissible à l’homme et la viande peut être consommée."