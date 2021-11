Un élevage de poulets de la Mayenne épinglé par L214 dans une nouvelle vidéo choc

L214 publie une nouvelle vidéo sur ses réseaux sociaux ce mercredi 17 novembre. Sur les images, filmées dans un élevage mayennais de Saint-Saturnin-du-Limet, on peut voir des poulets élevés dans des conditions déplorables. L'association de protection des animaux a décidé de porter plainte.

L214 porte plainte pour mauvais traitements

C'est dans un élevage Le Gaulois de Saint-Saturnin-du-Limet (Mayenne) que L214 a capté ces images. L'élevage de poulets, le plus grand de France selon L214 appartient au groupe sarthois LDC, leader français de la filière et propriétaire des marques Le Gaulois, Loué, Marie, Maître Coq ou encore Doux. Il faut avoir le cœur bien accroché pour regarder la vidéo publiée sur le site de l'association. Certains poulets agonisent à même le sol, d'autres ont du mal à atteindre l'abreuvoir : "C'est la réalité d'un élevage où les poulets sont entassés à plus de 20 par mètre carré, ils vivent sur leur propre litière qui est gorgée de déjection, d'urine. Ils n'ont pas de lumière naturelle" explique Léo Le Ster. Le chargé de campagnes chez L214 dénonce également la sélection génétique des volailles : "Les poulets ont été sélectionnés pour grandir très vite. Certains ne tiennent pas debout. On peut voir un poulet désorienté, qui tourne sur lui-même dix fois de suite autour de toutes les volailles. On appelle cela de la stéréotypie. C'est à cause du stress ou un dysfonctionnement cérébral". L'association a décidé de porter plainte pour mauvais traitements.

Le Gaulois se targue d'être présent sur toutes les tables des familles françaises ! Si c'est cela le Made In France, il y a de quoi avoir honte - Léo Le Ster, membre de L214

Des pratiques plus que répandues selon L214

Pour l'association, cette vidéo filmée à l'insu de la direction en septembre, dénonce des pratiques répandues en France : "C'est aujourd'hui 83% des 800 millions de poulets français abattus chaque année dans le pays qui sont élevés dans ces conditions" explique Léo Le Ster. L214 demande donc au groupe LDC de signer le "European Chicken Commitment", un engagement européen qui doit obliger les entreprises de l'agroalimentaire à réduire les souffrances des animaux en réduisant le nombre de volaille ou en favorisant le plein air. En octobre dernier, L214 a exigé que Burger King signe cet engagement lors d'opérations coup de poing un peu partout dans le pays. L214 organise ce jeudi une manifestation devant le siège de LDC à Sablé-sur-Sarthe (Sarthe) à 11h30.

Quelle réponse du groupe LDC ?

Sur place à Saint-Saturnin-du-Limet, le directeur de l'élevage n'a pas voulu nous ouvrir la porte de son entreprise et n'a pas répondu au téléphone. Le groupe LDC s'exprimera ce jeudi 18 novembre.