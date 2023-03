Un éleveur d'Arros-de-Nay dénonce une nouvelle attaque du loup hybride

"On attend que ça passe, il n'y a que ça à faire." Laurent, éleveur de brebis à Arros-de-Nay est amer ce lundi matin. Il vient de découvrir quatre de ses bêtes déchiquetées. "C'est la quatrième attaque depuis fin décembre, constate-t-il. Au total, j'ai perdu 36 bêtes. Cela ne s'arrête pas."

Dans l'attente de subventions

Une nouvelle fois, le loup hybride, croisement entre un chien et un loup, est pointé du doigt. Selon l'éleveur, il s'agit d'un animal seul, qui attaque ses proies la nuit. Laurent a de nouveau contacté la sous-préfecture pour faire remonter le problème. Il déplore néanmoins le manque de réactivités des autorités : "Concernant les indemnisations, elles arriveront, un jour, me dit-on. Je n'ai toujours rien reçu, il n'y a pas d'argent. Même chose pour les filets et les autres systèmes de protection, on attend des subventions de l'Europe, mais pour l'instant, rien."