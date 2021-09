Un éleveur de 25 ans élu président des Jeunes Agriculteurs de Dordogne

Les Jeunes Agriculteurs de Dordogne ont changé de président. Guillaume Testut a été élu mardi 7 septembre président du syndicat. Il succède à Pierre-Henri Chanquoi qui aura occupé la fonction pendant trois ans, et sera resté membre du bureau et du conseil d'administration pendant 16 ans.

Agriculteurs depuis six générations

Éleveur de blondes d'Aquitaine, Guillaume Testut est installée en GAEC avec son père à Beaumontois-du-Périgord. Âgé de 25 ans, le jeune homme est le dernier de six générations d'agriculteurs. Outre l'élevage, Guillaume Testut et son père produisent des céréales, du tabac et quelques cultures spécialisées comme la betterave, le tournesol ou le maïs.

Le nouveau bureau des Jeunes Agriculteurs de Dordogne - Droit réservé

Le syndicat fera sa rentrée en octobre et communiquera sur ses actions à venir. Mais parmi les grands axes devraient figurer la loi Egalim qui n'apporte pas satisfaction, tout comme les prix du lait et de la viande, ou encore la transmission des exploitations. "Nous aimerions que les agriculteurs puissent vivre de leur métier et pas de primes" précise le nouveau président. Pour lui, "dans les conditions actuelles, le monde agricole périgourdin est plus que jamais en danger".