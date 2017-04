Un éleveur de bisons élu meilleur "e-producteur" de l'Auvergne

Parmi les 20 élevages de bisons en France, celui de Mathieu Péron fait parti des plus importants. Il a choisi de commercialiser sa viande directement en ligne.

Quand on arrive au lieu-dit Le Plaix, situé sur la commune de Rocles dans l'Allier, les verts pâturages se suivent et se ressemblent. Leurs occupants en revanche sont pour le moins étonnants en terre auvergnate. Ce ne sont pas des vaches mais des... bisons! Des bisons d'Amérique à l'allure imposante. Ils ont un physique trapu avec de longues cornes et ils peuvent mesurer jusqu'à 2 mètres au garrot!

Une viande d'avenir

Avec ses bisons, Mathieu Péron a eu, comme on dit, un coup de coeur. "Cet animal est fascinant, il a un côté préhistorique" lance l'éleveur. Dans ses prés, il a 200 bisons et compte encore développer son cheptel. Si Mathieu Péron a choisi d'élever des bisons c'est aussi car il voulait se démarquer de "ce que font tous les autres". Pour lui, la viande de bison est une "viande d'avenir". "Elle est très très peu grasse, riche en protéines et en oméga 3" explique t-il. Elle a aussi un goût original, un peu comme le bœuf mais plus boisé.

Les bisons d'Amérique de Mathieu Péron © Radio France - Lauriane Havard

Les jeunes bisons de l'élevage © Radio France - Lauriane Havard

Toucher au maximum les consommateurs

Le bison reste un animal particulier qui présente plus de contraintes que le bœuf. En effet, il atteint l'âge adulte à 7 ans, alors pour ne pas attendre autant d'années, le producteur peut le commercialiser dès l'âge de 3 ans. A cet âge le bison a suffisamment de masse. Mais cette attente représente tout de même une perte de production qui rend la viande plus cher. Pour contrer cette perte, l'outil internet s'est naturellement imposé à Mathieu Péron. Il a crée une boutique en ligne. "Cela me permet alors de vendre localement, à Moulins par exemple, mais aussi à l'échelle nationale" explique l'éleveur. Ses plus gros clients se trouvent en région parisienne.

Le défi de se faire connaître

Grâce au prix de meilleur "e-producteur" de la région Auvergne, Mathieu Péron va pouvoir développer sa notoriété. Il a notamment remporté 5000 euros pour faire la promotion de sa boutique en ligne. Il va également être davantage en mesure de renforcer sa présence sur les réseaux sociaux.