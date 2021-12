Un éleveur de la Somme lance une cagnotte en ligne pour sauver son exploitation

C'est un appel à l'aide que lance un éleveur de la Somme. À partir de janvier, Philippe Dehédin risque de devoir mettre la clé sous la porte. Il n'arrivera plus à payer les factures et rembourser les crédits de son exploitation agricole à Brutelles, près de la baie de Somme. "Je n'ai plus un centime. Il me faudrait au moins 25 000 euros pour pouvoir tout rembourser", explique-t-il.

Les difficultés qui s'accumulent

Avant d'en arriver à cette situation, c'est une longue descente aux enfers qu'a connu Philippe Dehédin. Il y a deux ans, il lance son élevage d'agneaux, une aventure qu'il veut familiale. Il fait construire une bergerie et trouve un tracteur. "J'ai vite eu les difficultés du monde agricole. D'abord, il y a eu un manque d'agneaux pendant deux ans. L'aide agricole n'est pas arrivée tout de suite pour la construction du bâtiment. Et puis, j'ai eu des frais bancaires très importants."

Pour tenter d'éviter la liquidation, Philippe Dehédin remue depuis des mois ciel et terre dans l'espoir de trouver les financements manquants. "J'ai demandé au département, à la chambre d'agriculture, à la MSA, à Solidarité Paysans. J'ai eu des réponses. Mais à chaque fois, on m'explique qu'il n'y a pas d'aide pour les agriculteurs dans ma situation."

"Je peux comprendre que certains agriculteurs mettent fin à leur jour"

Du côté de sa banque, il rencontre également des difficultés. Il aimerait regrouper ses crédits, notamment avec ceux personnels, pour avoir un peu d'air. Mais ses demandes sont à chaque fois refusées. "Je peux comprendre que certains agriculteurs mettent fin à leur jour. On ne veut pas nous aider de notre vivant. Mais si demain, il m'arrive quelque chose, les assurances de prêt prennent le relais. C'est fini."

Comme dernier espoir, il vient de lancer une cagnotte en ligne. "S'il y a par exemple 4 000 personnes qui donnent juste 10 €, on est sauvé" explique-t-il. L'éleveur tient d'ailleurs à préciser que sa structure est en train d'atteindre son équilibre financier. Après des années avec peu de naissances, les agneaux sont enfin là. Leur vente cet été devrait permettre de renflouer les caisses et de rembourser les crédits.