Un éleveur de limousines à Massignac en Charente prépare trois champions pour le salon de l'agriculture

Journée spéciale "Génération agriculteurs" sur France Bleu, ce matin, à la veille de l'ouverture du salon de l'agriculture à Paris, dont c'est le grand retour. En Charente, le GAEC Laloi à Massignac en Charente limousine, se prépare à présenter ses plus belles bêtes. Jeudi prochain, c'est le concours général de la race limousine. Christian Laloi va faire concourir trois animaux : la génisse de trois ans Ornella et son veau Suprême, et le taureau Popeye qui n'est que suppléant : il ne participera au concours que si un autre se désiste dans sa catégorie "Poids Lourds".

La génisse Ornella et le veau Suprême © Radio France - Pierre MARSAT

A la sortie du village de Massignac, sur la route de Rochechouart, le GAEC Laloi, c'est 400 bêtes, 170 vélages. A 48 ans, Christian Laloi participe au concours général du salon de l'agriculture depuis 1997. "Popeye" est un taureau de une tonne 3. Deuxième au concours national de la race limousine à Limoges l'an dernier, il se retrouve dans une catégorie Poids Lourds où les taureaux sont très nombreux. Il n'est donc que remplaçant. "Ornella", génisse de 3 ans, est championne de France et son veau "Suprême" est le fils de Popeye.

