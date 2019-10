Un éleveur de volaille bio en détresse à Saint-Saturnin-lès-Apt après la découverte de salmonelle

Saint-Saturnin-lès-Apt, France

Denis Surgey, éleveur bio installé à Saint-Saturnin-lès-Apt, doit abattre toutes ses volailles après la découverte de salmonelle sur son exploitation début octobre 2019. Le fermier cherche à les vendre le plus vite possible sinon elles seront perdues. "Avant les éleveurs français pouvaient réaliser un deuxième prélèvement pour confirmer la présence de salmonelle, explique l'éleveur. Depuis l'arrêté du mois d'août 2018, ces contre analyses ont été supprimées alors que dans la plupart des cas elles revenaient négatives", assure-t-il.

Denis Surgey ne percevra aucune indemnité car " pour pouvoir prétendre à une indemnité il faut être adhérent à une charte sanitaire et ça concerne uniquement les élevage industriels", selon lui. Ce dernier se veut rassurant, sans pour autant chercher à contraindre les consommateurs à acheter ses poules, pintades et autres chapons : " Il n'y a pas de problème point de vue consommation puisque la salmonelle est détruite à partir de 65 degrés et souvent on fait cuire la volaille au four autour de 180 degrés."

Après bientôt 17 ans de métier et contraint de cesser son activité plusieurs mois, le temps d'abattre toutes les volailles, de désinfecter l'exploitation et de respecter le délai de vide sanitaire obligatoire, Denis surget se demande aujourd'hui s'il va pouvoir tenir financièrement.