Un éleveur drômois vend 3.800 poules pour leur éviter l'abattoir

3.800 poules cherchent de nouveaux propriétaires !

C'est un éleveur de Tulette dans le sud Drôme qui doit s'en débarrasser. A un an et demi, ces volailles ne remplissent plus les critères nécessaires pour un élevage professionnel, mais elles pondent encore.

Pour leur éviter l'abattoir, Mathieu Peysson a décidé de les vendre : 2 euros la poule.

Il s'inspire de l'exemple de sa cousine, éleveuse à Suze-la-Rousse, qui a déjà vendu ses poules de réforme comme ça, il y a un an.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Mathieu Peysson au 06.89.14.26.03.