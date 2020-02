Un éleveur-youtubeur face à Générations futures dans un débat sur l'agriculture à Amiens

Un jeune agriculteur de la Sarthe qui explique son métier sur sa chaîne Youtube avec plus de 36.000 abonnés participe ce vendredi à un débat à Amiens en compagnie de l'exploitant de la ferme des mille vaches et l'association Générations Futures.

Amiens, France

Etienne Fourmont, jeune agriculteur trentenaire dans la Sarthe, participe ce vendredi après-midi à un débat organisé par les Jeunes Agriculteurs de la Somme à l'auditorium du Crédit agricole rue Saint-Fuscien à Amiens. Autour de la table, l'exploitant de la ferme des mille vaches et l'association Générations Futures. Lui va visiter l'exploitation pour en tirer une vidéo pour sa chaîne Youtube intitulée "Agri youtubeurre", qui a plus de 36.000 abonnés. Il était l'invité de France Bleu Picardie ce vendredi matin.

On pourra se passer de pesticides dans 20 ou 30 ans peut-être, la recherche avance, ma génération est en train de vivre une révolution

Et il le dit, dans le débat, il sera partisan des pesticides, un des thèmes qui sera abordé : "En France on a l'alimentation la plus durable du monde, même en utilisant des pesticides. On pourra s'en passer dans 20 ou 30 ans peut-être, la recherche avance, ma génération à moi on est en train de vivre une révolution en termes d'utilisation des pesticides. Le changement technologique est impressionnant".

"Beaucoup de gens parlent d'agriculture sans connaître le métier"

"J'ai deux petits garçons, et ils boivent évidemment le lait de mes vaches", assure le youtubeur, qui le sait, lors de ce débat avec Générations Futures, "On va échanger nos points de vue, peut-être pas tomber d'accord, mais c'est intéressant de débattre". Pour lui, la ferme des mille vaches n'est pas une ferme industrielle : "Pour moi, non, pour moi c'est la richesse de l'élevage en France. Certains ont 85 vaches comme moi, d'autre 20, d'autres 750. En France on a besoin de tout le monde".

Etienne Fourmont est attaché à expliquer son métier sur internet : "Beaucoup de gens parlent d'agriculture sans connaître le métier, et inventent beaucoup de bêtises. Je me suis mis à leur répondre et à expliquer comment ça marche. C'est très important que les éleveurs prennent la parole, montrent ce qu'ils font aux citoyens", dit-il. "Je suis très fier de nourrir les Français et oui, je suis heureux. C'est un métier très dur, mais je suis très fier de le faire."

Débat organisé à 14 heures à l'auditorium du Crédit Agricole, à Amiens. Ouvert à tout le monde sur inscription au 03 22 53 30 08.