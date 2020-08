Un été 2020 difficile pour les agriculteurs de Touraine

Les cultures de printemps comme le tournesol ont manqué d'eau cet été et la récolte s'annonce moyenne.

La saison estivale a été compliquée pour les agriculteurs d'Indre-et-Loire. L'année 2020 se révèle être une année difficile. Pour Jean-Claude Robin, agriculteur à Chanceaux-sur-Choisille et vice-président de la chambre d'agriculture, le mois de juillet a été trop sec pour espérer une bonne récolte.

"Ces cultures de printemps ont besoin de soleil et de pluie. Elles ont été servies en soleil mais pas en pluviométrie. On a eu entre 10 et 15mm d'eau en juillet, ce qui est trop peu pour suffire à nos besoins."

Cet été 2020 arrive trop vite après celui de 2016 - Jean-Claude Robin, vice-président de la chambre d'agriculture.

La récolte des cultures comme le tournesol ou le maïs s'annoncent déjà compliquée. "Les récoltes ont démarré sur les tournesols avec des résultats qui ne sont pas à la hauteur de nos espérances."

Un été trop sec qui arrive après 4 années difficiles pour les agriculteurs. "Bon nombre d'agriculteurs ne se sont pas encore remis de l'année 2016, une année catastrophe, rappelle Jean-Claude Robin, cet été 2020 arrive trop vite après celui de 2016".