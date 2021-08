En raison de la météo et de l'humidité, les maraîchers de Touraine font grise mine. Les légumes produits sont moins nombreux mais nettement plus gros que d'habitude. Un mauvais été.

Indre-et-Loire : un été médiocre pour la production de légumes à cause de la météo

Les conditions météorologiques de l'année 2021 ne sont pas bonnes pour la production agricole. Partout dans l'Indre-et-Loire, les maraîchers constatent de nombreuses conséquences sur les légumes notamment.

Laurent Bariller, agriculteur à la SCEA de Rigny à Descartes, constate qu'il y a moins de légumes, mais que "les tomates, les melons ont des plus gros volumes parce que le temps n'est pas suffisamment chaud. Ils ont de l'humidité, ils poussent lentement, mais ils grossissent".

Ces légumes de trop gros calibres, déplaisent à certains clients, "les personnes âgées ne peuvent pas couper des tomates de 600 grammes" commente le maraîcher.

Après le violent épisode de gel tardif du printemps, la grêle et une pluviométrie record en juin, l'humidité estivale n'arrange rien. "Les pommes de terre vont donner un rendement vraiment très médiocre, les carottes sont, aussi, quasiment invendables compte-tenu des excès d'eau", explique Nicolas Sterlin, responsable des Jardins de Meslay à Parçay-Meslay. Il craint également le risque de maladies des feuillages.

J'ai 25 ans d'exploitation derrière moi, et honnêtement, c'est le pire été que j'ai connu.

Selon Nicolas Sterlin, "la météo ne donne pas envie de consommer trop de fruits et légumes donc les melons ou ces produits-là, on les reporte à plus tard".

Ils espèrent le retour d'un temps estival

Face aux problèmes rencontrés, certaines exploitations développent une politique du zéro déchet. Pascal Panier est ouvrier agricole à la ferme Picou de Saint-Genouph. Il participe à la transformation de légumes. Cette année, "à cause du mauvais temps, on a beaucoup de pertes et donc beaucoup de produits à transformer pour faire des soupes", précise-t-il.

Mais cette solution ne suffit ni à nourrir tous les clients ni à faire vivre les exploitations. Tous les maraîchers n'espèrent qu'une chose... le retour d'un temps chaud et plus sec.