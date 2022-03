Un “Farm Dating” pour mettre en relation agriculteurs et repreneurs dans les Landes

Ils sont à la recherche de leur moitié... dans le monde du travail. Face au manque de main-d'œuvre dans les métiers agricoles, pour la première fois, des agriculteurs landais vont participer ce jeudi à un "Farm Dating" (Job à la ferme). Des rendez-vous seront organisés à la chaîne avec des candidats, dans le but de trouver un repreneur pour leur exploitation. L'événement aura lieu entre 16h30 et 19 h à Saubrigues, salle Mamisèle.

Depuis que son frère est parti à la retraite, Philippe Tauzia est seul à s'occuper de ses vaches laitières. Alors, il attend beaucoup de ce Farm dating. "Le but du jeu, c'est de pérenniser l'atelier que l'on a mis en place depuis plus de 30 ans. Nous produisons 600 000 litres de lait en moyenne chaque année. Ça nourrit quand même un petit peu de monde ! Et le fait de n'avoir personne sur le plan familial pour prendre la relève est quand même un petit peu frustrant”, explique l’éleveur.

Sept minutes pour convaincre

Ce jeudi, il aura sept minutes par entretien pour convaincre l'un des six candidats. "S’il y en a qui sont motivés, ce serait royal ! J'espère ne pas trop rêver. C'est vrai que c'est d'autant plus dur pour certains jeunes qui ne sont pas du milieu. Quand on a tout à apprendre, c'est peut-être un peu compliqué. Mais je pense que c'est un bon challenge à relever."

Philippe Tauzia continuera tant qu’il en a encore la force. Faute de repreneur, son exploitation fermera d'ici deux ans.