Un foyer d’influenza aviaire détecté à l'intérieur d'une basse-cour dans l'Orne

Un foyer de grippe aviaire a été détécté dans une basse-cour à Saint-Mard-de-Réno, près de Mortagne au Perche, dans l'Orne. Le 25 janvier 2023, les services de l’État ont été informés de la mortalité de 8 volailles dans cette basse-cour ornaise.

Des mesures drastiques

Le lendemain, le préfet a pris un arrêté préfectoral de mise sous surveillance et des prélèvements ont été réalisés sur les oiseaux restants de la basse-cour. Ce jeudi 2 février, le laboratoire d’analyse a confirmé la présence du virus d’influenza aviaire dans ce foyer. Conformément aux procédures en vigueur, l’ensemble des oiseaux du foyer ont été abattus et des opérations de nettoyage et désinfection seront réalisées dans les jours à venir.

Dans une zone de protection de 3 km autour du foyer, la préfecture ordonne, notamment, des restrictions sur les mouvements de volatiles dans les exploitations et entre les exploitations, l’interdiction de présence sur les marchés ou rassemblements d’oiseaux vivants ou encore l’interdiction de la chasse au gibier à plume.

Quatre communes sont concernées : La Chapelle-Montligeon, Courgeon, Saint-Mard-de-Réno et Loisail. Dans une zone de surveillance de 10 km autour du foyer, 21 communes sont sous surveillance.