Un foyer de grippe aviaire détecté à Airon-Notre-Dame (Pas-de-Calais)

C'est un élevage de 17.500 dindes qui est va être abattu à Airon-Notre-Dame. La préfecture du Pas-de-Calais annonce qu'un foyer "hautement pathogène" d'influenza aviaire a été détecté suite à des analyses. Des mesures pour tuer les dindes et évacuer les cadavres ont été prises avec la mise en place d'une zone de protection de 3 kilomètres et d'une zone de surveillance de 10 kilomètres. Plusieurs communes sont concernées par la zone de protection : Airon-Saint-Vaast, Saint-Aubin, Sorrus, et Campigneulles-les-Grandes.

La zone réglementée dans le Pas-de-Calais - Préfecture du Pas-de-Calais

Les poules aussi doivent être mises à l'abri

La préfecture annonce que "dans ces périmètres, tous les lieux de détention de volailles et d’oiseaux captifs sont soumis à des prescriptions spécifiques. Les volailles et autres oiseaux captifs doivent être mis à l’abri et les mouvements sont interdits, sauf dérogations accordées par la Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP)". Les poules des particuliers doivent aussi être mise à l'abri dans les communes concernées

Peu de risque pour l'homme

La consommation de viande, de foie gras et d'œufs – et plus généralement de tout produit alimentaire à base de volaille – ne présente aucun risque pour l’Homme. Le risque de transmission de la grippe aviaire à l'homme est faible.