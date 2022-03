Un foyer de grippe aviaire repéré à deux pas de la Charente : la préfecture place une zone sous surveillance

Après un élevage de dindons à la Chapelle-Saint-Etienne, un nouveau foyer de grippe aviaire vient d'être détecté dans les Deux-Sèvres, à Limalonges. Le laboratoire national de l'ANSES a confirmé l'infection par le virus de l'influenza aviaire d'un élevage de volailles. Limalonges est très proche du nord de la Charente, en conséquence, plusieurs communes du département sont placées sous surveillance.

La préfecture charentaise place dix communes sous surveillance :

Les Adjots

Bernac

La Chèvrerie

La Forêt-de-Tessé

Londigny

Montjean

Ruffec

Saint-Martin-du-Clocher

Taizé-Aizie

Villiers-le-Roux

Un seul élevage commercial est recensé sur cette zone de surveillance. Un GAEC situé à Taizé-Aizie. 240 prélèvements ont été effectués ce vendredi matin pour vérifier si les volailles sont à leur tour contaminées. Les résultats seront connus en début de semaine prochaine. En attendant, les mouvements de volailles sont interdits, tout comme évidemment la commercialisation.

Des mesures préventives pour la préfecture charentaise

La préfecture insiste sur le fait qu'il s'agit de mesures préventives, et qu'à ce jour, aucun foyer n'est apparu en Charente. Une des éleveuses du GAEC de Taizé-Aizie, s'inquiète tout de même de la proximité du foyer :

"On ne sait jamais, il y a beaucoup de migrations actuellement , notamment d'oies sauvages. On a peut-être été contaminés de cette façon là. On verra bien, attendons les résultats. Cela peut déboucher en dérogation pour sortir les volailles si elles ne sont pas touchées, ou au pire, un euthanasie du cheptel. En attendant le protocole, c'est la biosécurité, avec désinfection avant de rentrer, et en sortant de l'exploitation."