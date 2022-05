Un foyer de peste porcine africaine détecté dans le Bade-Wurtemberg

Juste de l'autre côté de la frontière, à Forchheim, dans le Bade-Wurtemberg, un foyer de peste porcine africaine a été confirmé dans un élevage de porcs. La maladie est mortelle pour les cochons et les sangliers, mais sans danger pour l'homme.

La peste porcine africaine a été confirmée, ce mercredi, dans un élevage porcin de Forchheim, dans le Bade-Wurtemberg, juste de l'autre côté de la frontière. La maladie est non transmissible et sans danger pour l'homme, mais elle est mortelle pour les porcs et les sangliers.

Elle circule depuis une dizaine d'années en Europe de l'Est, alors qu'elle était jusqu'alors plutôt présente en Asie. Mais c'est la première fois qu'elle est détectée à l'ouest de l'Allemagne, a fortiori si près de la frontière française.

Les animaux ont été abattus

L'élevage concerné comptait 35 porcs, élevés en plein air. Ils ont été abattus, et aucun cas n'a pour l'instant été identifié dans la faune sauvage alentour. Les autorités allemandes poursuivent leurs investigations.

Vigilance pour les professionnels, aucun risque pour les consommateurs

De son côté, le ministère français de l'Agriculture annonce le renforcement de la surveillance sanitaire sur la faune sauvage, et appelle à la vigilance des professionnels, notamment en ce qui concerne l'élevage et le transport des animaux en provenance de la zone de ce foyer allemand, qui ne doivent avoir aucun contact avec la faune sauvage.

Le ministère rappelle également qu'il n'y a aucun risque de consommer de la viande ou de la charcuterie à base de porc ou de sanglier.