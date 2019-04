Un fromage local et responsable pour la fromagerie Milleret à Charcenne en Haute-Saône

Des producteurs laitiers justement rémunérés pour leur travail. La fromagerie indépendante Milleret à Charcenne lance un nouveau fromage local et responsable. La tonne de lait est achetée 400 euros aux producteurs au lieu des 360 habituels.

Charcenne, France

La fromagerie MILLERET à Charcenne en Haute-Saône lance le 1er mai prochain un nouveau fromage à pâte molle, un fromage "Local et responsable". L'emballage des premiers fromages "l'Ortolan Grand Pâturage" a commencé ce mardi.

Ligne d'emballage de l'Ortolan Grand Pâturage © Radio France - Jean-François Fernandez

Fromagerie Milleret à Charcenne en Haute-Saône. Emballage de l'Ortolan Grand Pâturage © Radio France - Jean-François Fernandez

Milleret, fromagerie locale qui travaille avec 170 fermes proches pour sa collecte, a choisi dans la phase de lancement de ce nouveau produit de sélectionner 6 producteurs qui répondent au cahier des charges, en contrepartie ils bénéficieront d'une rémunération équitable. Au lieu d'être payés 360 la tonne de lait, ils seront rémunérés 400 euros la tonne.

Ce cahier des charges répond à une étude menée auprès de consommateurs qui veulent :

un lait de pâturage

une collecte locale (maxi 25 km autour de la fromagerie)

le respect des éleveurs, mieux rémunérés

un lait sans OGM

Les six fermes sur une distance maxi de 12 km de la fromagerie © Radio France - Jean-François Fernandez

Selon cette étude, le consommateur accepte de payer un peu plus cher son fromage à condition de connaitre l'origine du lait, un lait qui doit être issu de vaches en pâturage.

Aujourd'hui le consommateur recherche des produits authentiques, de terroir" Denis Milleret, président du directoire de la fromagerie Milleret.

Denis MILLERET président du directoire © Radio France - Jean-François Fernandez

400 Euros la tonne, c'est ce que tout producteur de lait devrait être payé aujourd'hui" Xavier JARROT, président de l'organisation des producteurs chez Milleret.

Pour le lancement de ce nouveau formage, 6 producteurs ont été sélectionnés, ils répondent au cahier des charges. L'objectif est pour la première année de produire 100 tonnes par an d'Ortolan Grand Pâturage, et 200 la deuxième année. En fonction de la demande, le nombre de producteurs devrait donc augmenter

A ce prix là, ça nous permet de voir l'avenir un peu plus positivement" Patrick ROUGE qui avec ses 60 vaches laitières à Charcenne est un de ces producteurs.

La fromagerie Milleret produit 13.000 tonnes de fromage par an, un peu plus de la moitié (7.500 tonnes) avec du fromage à pâte molle, le reste en cancoillotte (6.000 tonnes) et emmental. La première année, ce nouveau fromage à boite ovale doit être produit à hauteur de 100 tonnes/an, l'objectif est de doubler cette production la 2ème année avec des embauches envisagées.

Milleret qui est distribué en grand surface, principalement connu pour son Ortolan et Charcenet. 40% de la production c'est du fromage pour les marques de grande distribution. La fromagerie Milleret à Charcenne emploie 180 personnes.

Ligne de production de l'Ortolan © Radio France - Jean-François Fernandez

Fromage de marque repère pour la grande distribution © Radio France - Jean-François Fernandez

Cancoillotte © Radio France - Jean-François Fernandez