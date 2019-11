Un gros revers pour les vignerons jurassiens : l'AOC "vin de paille de Corrèze" est confirmée

Jura, France

Le Conseil d'Etat vient de valider l'AOC Vin de paille de Corrèze. Les vignerons du centre de la France pourront donc produire du vin de paille, ce qui n'est pas du goût de leurs collègues du Jura.

Le Conseil d'Etat a rejeté une requête de la Société de viticulture du Jura. En raison de l’antériorité séculaire du vin de paille "made in Jura", les vignerons jurassiens avaient attaqué l'AOC Corrèze, obtenue il y a deux ans.

Mais les Corréziens ont eu gain de cause, au final, se réjouit le président de la fédération des vins de Corrèze et lui-même producteur de vin paillé. "Quand on est monté écouter le rapporteur public au conseil d'Etat, on est sorti complètement démoralisés, se souvient Jean Mage. Le rapporteur public avait détruit tout ce qu'on avait fait. Heureusement que le conseil ne l'a pas suivi. Chose très rare".

D'où l'incompréhension des Jurassiens face à cette décision. Nicolas Caire, le président de la Société de viticulture du Jura se dit "plus qu'abasourdi". Il s'interroge dit-il sur "le bien-fondé de l'INAO".

On marche sur la tête

"Le cahier des charges du vin de paille Corrèze, poursuit Nicolas Caire, est minimaliste. L'antériorité n'y est pas. Les documents étaient tirés par les cheveux alors que tout le monde sait que le vin de paille dans le Jura c'est depuis plusieurs siècles. Donc on marche sur la tête".

La société de viticulture du Jura étudie la possibilité d'un recours devant la justice européenne. La production annoncée du "vin de paille AOC de Corrèze" est d'environ 45.000 bouteilles annuelles. Contre 200.000 sur les dixdernières années pour le vin de paille du Jura.

