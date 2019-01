Un hôtel éphémère pour faire connaître les appellations Villages et Régionales des vins de Bourgogne

C'est pour redorer le blason des petites appellations des vins de Bourgogne, que le BIVB (Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne) a ouvert le Grand Bourgogne Hôtel. Un événement éphémère destiné aux cavistes, restaurateurs et autres sommeliers à la recherche des vins à prix réduits.

Dijon, France

Quand on évoque les vins de Bourgogne, on pense la plupart du temps aux Grands Crus prestigieux (Corton, Grands Echezeaux...), des vins connus dans le monde entier mais que peu de personnes peuvent s'offrir. Or ces Grands Crus ne représentent que 1 % de la production moyenne.

La grande majorité des vins de Bourgogne (53 %) sont des appellations Régionales. Elles se déclinent sous 7 catégories : Bourgogne, Mâcon, Bourgogne aligoté, Crémant de Bourgogne, Coteaux Bourguignons, Bourgogne Passe-tout-grains et Bourgogne Mousseux. Ce sont en majorité ces vins que le BIVB (Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne) a souhaité mettre en avant dans ce Grand Bourgogne Hôtel.

Plus de 200 vins de Bourgogne étaient à découvrir © Radio France - Stéphane Parry

Des vins à moins de 15 euros la bouteille

Parmi les cinquante viticulteurs bourguignons invités à faire connaître leur production, Raphaël Dubois, viticulteur à Prémeaux-Prissey sur la Côte de Nuits. "L'idée est de présenter trois vins, dont deux sont commercialisés à moins de 15 euros la bouteille," explique le vigneron. Raphaël Dubois a choisi de proposer un Bourgogne Haute Côtes de Nuits, 2016 en blanc et un Côté de Nuits-Villages, 2016 en rouge. "Le but est de montrer que l'on peut se faire plaisir avec des vins à des prix abordables," ajoute le viticulteur qui espère taper dans l'œil (et dans le gosier!) d'acheteurs ou grossistes basés sur Paris, ou en région parisienne.

A droite, Raphaël Dubois, viticulteur à Prémeaux-Prissey © Radio France - Stéphane Parry

Pour attirer les clients, le BIVB n'a pas lésiné sur les moyens. L'espace d'une journée, il a investi les suites et salons feutrés de l'ancienne Maison des Polytechniciens située rue de Poitiers dans le 7e arrondissement à Paris.

Un groom devant l'une des suites du Grand Bourgogne Hôtel © Radio France - Stéphane Parry

Une fois passé les salons réservés à la dégustation, les professionnels et journalistes pouvaient participer à des master class, des cours autour du vin avec un thème chacun. Dans la suite 14, on pouvait par exemple participer à la découverte de trois appellations Régionales en réalité virtuelle.

Une dégustation en mode virtuelle © Radio France - Stéphane Parry

Le vins de Bourgogne ont toujours besoin de se faire connaître - Claude Chevallier, responsable du marketing au BIVB

Verre à la main, dans les salons feutrés du Grand Bourgogne Hôtel, Claude Chevallier, responsable du marketing au BIVB dresse le bilan de l'événement : "nous avons invité 400 professionnels et près de 50 journalistes. Les vins de Bourgogne ont toujours besoin de se faire connaître." L'ancien président du BIVB aimerait que l'on change l'image des vins de Bourgogne : "quand on parle Côte du Rhône, on parle de vins village, pas chers alors que lorsque l'on parle de Bourgogne, c'est tout de suite pur dire que les vins sont chers," affirme Claude Chevallier.

Claude Chevallier, responsable du marketing et ancien président au BIVB © Radio France - Stéphane Parry

Retrouvez le reportage du Grand Bourgogne Hôtel ce jeudi en écoutant la matinale de France Bleu Bourgogne entre 7 heures et 9 heures.