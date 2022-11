Un jeune agriculteur de Charente-Maritime en grève de la faim, pour récupérer ses terres. Comme le révèle Sud-Ouest , Rudy Guinot, 24 ans, s'est installé lundi 7 novembre avec son grand-père dans une caravane sur le petit parking de la Safer à Saintes (Charente-Maritime). L'an dernier, cet établissement public chargé de veiller sur la répartition des terres agricoles, a décidé de préempter 73 hectares à Charron, que Rudy Guinot comptait racheter pour s'installer aux côtés de ses parents.

Le jeune homme a porté l'affaire en justice, devant le tribunal judiciaire de La Rochelle, qui lui a donné raison le 20 octobre, au motif que la décision de la Safer ne reposait sur aucun document officiel. Mais aujourd'hui, l'agriculteur ne peut plus supporter financièrement un éventuel appel du jugement. D'où cette grève de la faim, destinée à faire pression sur la Safer. Petit retour en arrière.

L'année 2021 commence bien pour Rudy Guinot, ouvrier agricole dans l'exploitation laitière de ses parents à Marans. Lui qui rêve de s'installer, voilà 73 hectares qui se libèrent près de chez lui à Charron. Un voisin qui part à la retraite, l'affaire est conclue en quelques mois. "Ensuite, j'ai fait mon parcours d'installation à la chambre d'agriculture, raconte le jeune homme. Cela m'a permis de décrocher des aides, quand tu es jeune agriculteur tu y as droit. Mais à une semaine de la fin de mon parcours, j'ai appris que j'avais été préempté par la Safer."

Des terres pour la digue nord de Charron

La Safer qui agit sur demande de l'Etat et du Département de la Charente-Maritime : il s'agit de créer la digue nord de Charron, essentielle après Xynthia. "Ces nouvelles digues, pour les créer, il faut des emprises foncières, précise Alexandre Arnaud, directeur départemental de l'établissement public. Il faut des matériaux, de la terre notamment. Il faut pouvoir compenser les exploitants et les propriétaires impactés. En parallèle, il faut prévoir des mesures environnementales, car on vient impacter un milieu en créant des digues, et on doit être en mesure de recréer ce milieu sur un autre endroit."

En clair, il faut des terres agricoles, particulièrement rares dans notre région. C'est aussi ce qui pousse Rudy Guinot à porter l'affaire en justice. Le 20 octobre dernier le tribunal lui donne raison. Mais la procédure a fortement entamé ses ressources : "je suis ouvrier agricole, je ne suis pas riche. J'en ai déjà eu pour 10.000 euros, j'ai puisé dans mes économies pour l'installations. Je n'ai pas les finances pour repartir sur un appel."

Décision la semaine prochaine

Un appel que la Safer a un mois pour formuler, jusqu'au 20 novembre. Cette grève de la faim est donc un coup de pression. Aux côtés de Rudy Guinot, en grève de la faim lui aussi, son grand-père, René Fétiveau. L'agriculteur retraité, 82 ans, s'indigne : "on a des ministres qui nous disent, à chaque fois qu'il viennent à la télé : il faut installer des jeunes agriculteurs, c'est indispensable pour la France... Je suis très déçu, empêcher un jeune, c'est inacceptable !"

Un cas très particulier, répond la Safer, invoquant l'intérêt général et la rareté du foncier disponible dans le nord de la Charente-Maritime. Appel ou pas? "Il ne faut pas que cette grève de la faim influe sur notre décision, assure Alexandre Arnaud de la Safer. En revanche cela doit accélérer notre processus de décision". L'établissement fait actuellement plancher ses juristes, pour prendre une décision le plus vite possible. Mais ce ne sera pas au mieux avant la semaine prochaine.