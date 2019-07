Un jeune agriculteur de Moloy (Côte-d'Or) en finale du concours Graines d'agriculteurs

Moloy, France

Matthias Colson, jeune agriculteur de Moloy participera début septembre à la finale du concours Graines d'agriculteurs. Ce concours organisé par le syndicat des Jeunes Agriculteurs, est ouvert aux professionnels installés depuis moins de cinq ans. C'est le cas du côte-d'orien, qui s'est installé en GAEC en septembre 2017, associé avec son père, son oncle et son cousin.

Des crèmes glacées fabriquées à la ferme

Et pour se démarquer sans faire de l'ombre aux collègues, Matthias Colson décide de se lancer dans les crèmes glacées. Objectif : transformer d'ici quelques années 10% de la production totale de lait sur la ferme. "La traite se fait toute la journée par un robot et la production commence dans le laboratoire dès 7h30", explique Matthias. "Le seul inconvénient de travailler avec du lait cru c'est qu'il n'est pas homogène et il faut sans cesse travailler cet aspect mais c'est ce qui fait le plaisir du métier".

Le laboratoire où Matthias Colson transforme le lait de la ferme en crème glacée. © Radio France - Stéphanie Perenon

Un projet qui fait la part belle aux circuits courts

C'est ce qui a guidé Matthias Colson dès le départ. Pour cela, il a fait construire un laboratoire à la ferme, entre la traite et la mise en pot il faut compter environ quinze heures. Au final : neuf parfums sont aujourd'hui proposés, ça va des classiques fraise et vanille à noisette ou yaourt et même pain d'épices! Là aussi pour jouer la carte locavore au maximum.

Matthias Colson a misé sur les circuits courts comme il l'a expliqué à Stéphanie Perenon Copier

Des produits que vous pouvez acheter à la ferme de Moloy, les mercredis vendredis et samedis entre 16 et 19 heures mais aussi chez d'autres producteurs du coin ou encore dans des épiceries de Dijon et de Beaune.

La finale du concours se tient du 6 au 8 septembre à bain près du Puy-en-Velay. Un jury de professionnels notera les finalistes en intégrant le vote public à 50%. La dotation est de 3000 euros pour les lauréats.