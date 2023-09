Un jeune agriculteur s'installe dans le Larzac grâce à Terre de Liens

Terre de Liens est un organisme qui achète des terres pour permettre à des agriculteurs de s'y installer. Au début de l'année, en janvier, les bénévoles qui en font partie ont permis à Jérémy, un jeune éleveur de brebis, de poser ses valises à la Vernède, à Saint-Michel d'Alajou, dans les hauteurs du département.

Jérémy s'est installé à la Vernède avec 200 brebis © Radio France - Eloïse Roger

"Quand on n'est pas fils d'agriculteur, on vous dit que ce n'est pas possible de le devenir", raconte Jérémy. Lui qui a grandi à côté d'une ferme a toujours su qu'il voulait faire ce métier. Il intègre un lycée agricole et se spécialise dans l'environnement et la protection de la nature. "Pendant mes vacances, j'allais donner quelques coups de main à des amis agriculteurs, j'aidais pour les agnelages et puis un jour, j'ai franchi le pas."

Terre de Liens, une aide précieuse

Le trentenaire a répondu à un appel à candidature pour l'achat de terres à la Vernède, rédigé par le conseil départemental. Il y avait plusieurs lots de terres. Un premier lot de 370 hectares était au département et un deuxième de 20 hectares et la bergerie appartenaient à d'anciens agriculteurs. "Je n'avais pas forcément envie d'être propriétaire foncier et c'est très difficile de trouver des terres dans le Larzac, donc j'ai sollicité Terre de Liens. Les bénévoles sont venus à mes côtés pour appuyer ma candidature auprès du département et auprès de la Safer pour l'achat des terres et de la bergerie", explique Jérémy.

Jérémy et les deux bénévoles de Terre de Liens, Jean-Noël Malan et Paul Lapeyronnie © Radio France - Eloïse Roger

Jean-Noël Malan et Paul Lapeyronie sont les deux bénévoles de Terre de Liens qui ont aidé Jérémy à louer les 400 hectares et la bergerie et à s'installer à Saint-Michel d'Alajou. "Terre de Liens, c'est une épargne citoyenne qui nous permet d'acheter des terres et de les mettre en fermage auprès de paysans. On a acquis sur la région presque une vingtaine de fermes", explique Paul Lapeyronie. Avec Jean-Noël Malan, ils sont venus renforcer la candidature de Jérémy auprès du département et se sont portés acquéreurs, pour lui, des vingt hectares et la bergerie. Et ça a fonctionné. À 38 ans, ce jeune papa a enfin réalisé son rêve. Avec ses 200 bêtes, ils sont désormais les heureux locataires de près de 400 hectares et une bergerie à la Vernède. Il loue donc une partie des terres au département et le reste à Terres de Liens.

La bergerie acquise par Terre de Liens pour Jérémy à la Vernède © Radio France - Eloïse Roger

Conserver les terres agricoles

"Il faut aider les jeunes agriculteurs motivés à venir s'installer avec leur famille, évoque Jean-Noël Malan. Il faut que les terres agricoles le restent. Le Larzac, c'est une terre d'élevage, une terre de brebis", souligne-t-il. "Chaque fois que Terre de Liens acquiert une exploitation agricole, on préserve et on sauvegarde ces terres, puisqu'a priori, cette acquisition est éternelle", précise Paul Lapeyronie.

Des raisons partagées par Sophie Pradel, la maire de Saint-Michel d'Alajou. "On avait à cœur que cette ferme continue de vivre avec une exploitation pour l'entretien du territoire et pour accueillir une nouvelle famille aussi dans la commune", se réjouit-elle. La commune a également souhaité soutenir Terre de Liens et leur a octroyé une subvention lors du dernier conseil municipal.

Les bénévoles de Terre de Liens aux côtés de Jérémy et Sophie Pradel, maire de Saint-Michel d'Alajou © Radio France - Eloïse Roger