Un jeune berger de la Côte-d’Or récompensé au Salon de l’Agriculture

Un jeune berger côte-d’orien primé au Salon international de l’agriculture à Paris !

Originaire d'Étais dans le Nord Chatillonnais, Félicien Saunois s’est classé 2e des "Ovinpiades", un concours national des Jeunes Bergers. Déjà vainqueur des sélections régionales en Bourgogne Franche-Comté, le jeune éleveur de brebis a brillé dans une série d’épreuves.

Félicien Saunois (gilet bleu) avait remporté l'épreuve régionale des Ovinpiades en Bourgogne Franche-Comté - Inn'ovin (page Facebook)

Pour remporter le titre, les candidats ont dû se soumettre à des épreuves alliant théorie et pratique : l’évaluation de l’état d’engraissement et poids d’agneaux de boucherie, le choix d’un bélier, le parage des onglons, le tri de brebis avec lecture de boucles électroniques, la manipulation et l’évaluation de l’état corporel, le quizz et la reconnaissance des races. Le jury était d’ailleurs composé de plusieurs anciens finalistes.

Au total, plus de 750 jeunes âgés de 16 à 24 ans ont tenté leur chance pour devenir le Meilleur Jeune Berger. Devant Félicien Saunois, le titre a été remporté par un berger de Brioude, originaire de la région Auvergne-Rhône-Alpes (Haute-Loire).

Au-delà des distinctions, le concours veut renouveler une profession atteinte par la limite d’âge : dans les prochaines années, plus d’1 éleveur de brebis sur 2 partira à la retraite. Pour assurer le renouvellement des générations mais également le maintien de sa production, la filière ovine propose près de 10 000 emplois d’éleveurs dans la prochaine décennie.

Élève du centre de formation de la Maison Familiale Rurale de Quetigny, Félicien Saunois ne reviendra pas à Paris pour tenter sa chance l’an prochain. Son prochain objectif ? "Reprendre l'exploitation familiale de 280 brebis de race", aux mains pour l’instant de son père.