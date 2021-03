Un jeune couple quitte Paris pour s'installer dans l'Yonne

Théo et Marine 26 ans ont quitté Paris pour s'installer à Champignelles. Ils réfléchissaient depuis 3 ans au projet de création d'une micro-ferme. Le Covid et le confinement ont tout accéléré

C'est dans leur appartement parisien durant le confinement que Marine et Théo ont compris qu'ils ne pouvaient plus vivre dans la capitale. " On était dans un petit 35 mètres carrés, avec vu sur cour, sans voir le soleil. Une petite lucarne dans notre chambre où nous passions toute la journée."

Ils achètent donc une grande maison à Champignelles, avec 8000 m2 de terrain et s'installent en octobre. Un changement de vie radical mais qui leur va bien explique Marine. "On est super bien. Il y a tout ce qu'il faut à Champignelles. Commerces, médecins. Et surtout on a le grand air, on a un jardin. Le couvre feu à 18 heures on peut sortir chez nous, dans le jardin."

"On est super bien, le grand air, le jardin" : Marine

Si l'adaptation est quasi parfaite , reste maintenant à mettre en place le projet de micro-ferme et de vente directe . Mais pour les fruits et les légumes il faudra être patient. "On a fait nos premières plantations d'arbres fruitiers. Et puis on des oignons, de l'ail et des échalotes qui poussent. On a fait des semis de laitue. Peut être que cet été on pourra faire quelques paniers . Pour nos proches déjà. Pour leur faire tester nos fruits et légumes. "

Ils vendent les oeufs de leur poulailler depuis le début du mois de mars

En attendant, Marine a conservé l'emploi qu'elle avait à Paris. Elle fait du télétravail. Théo, lui, a trouvé un emploi à Champignelles . Parallèlement il a prit le statut d'auto entrepreneur . Et depuis début mars il vend les œufs de son poulailler sous la marque "les Mar'champs".

Enfin le couple a lancé une cagnotte de financement participatif pour les aider à la création de la ferme.