Un jeune maraîcher de Dordogne crée une cagnotte internet pour redémarrer après un enchaînement de calamités

Un maraîcher du Bergeracois, victime de vandalisme, puis de la météo et enfin de l'incendie du véhicule de la ferme, lance une cagnotte pour relancer sa production et la vente sur les marchés.

Vandalisme, gel, inondation, incendie : les calamités se sont enchaînées sur la ferme de Dylan Lombard et de sa femme, pendant les dix mois de leur lancement. Sans production et donc sans revenu, le jeune maraîcher de 27 ans n'a plus d'apport pour solliciter les banques, il a lancé une cagnotte sur Blue-Bees pour redémarrer son exploitation.

Un enchaînement de calamités

Dylan Lombard ne pensait jamais faire appel à la solidarité dix mois seulement après son installation comme maraîcher sur 1/2 hectare en location à Gardonne. Mais le jeune maraîcher a essuyé une série de revers. Dès le 10 février, les semis de ses plants d'été ont été saccagés dans sa serre : "c'est ce qui prend le plus de temps à faire germer et qui coûte le plus cher en semences." Sa ferme a ensuite été victime du gel et de pluies diluviennes au mois de juin. Dylan Lombard n'a donc pas pu servir ses clients cet été, et - coup de grâce - le fourgon de l'exploitation a brûlé mi-septembre. "après cette première année catastrophique, les banques nous ont toutes fermé les portes, mais je ne veux pas arrêter," explique le jeune maraîcher. "La cagnotte doit nous servir à relancer les banques avec un apport, puisqu'on a déjà mis toutes nos économies personnes dans l'entreprise. C'est une seconde installation, et je me contenterai de ce qu'il y a sur la cagnotte pour redémarrer."

Dylan Lombard a dû se résoudre a lancer une cagnotte sur internet après l'enchaînement des calamités Copier

Un redémarrage à zéro de la ferme coûterait 35.000 euros, mais le jeune couple est décidé à redémarrer avec moins pour sa production de légumes de saison pour la vente à la ferme et sur les marchés. Le couple espère toujours lancer un joue une production de fleurs pour des bouquets sur les marchés et - pourquoi pas ? - une petite conserverie à la ferme.