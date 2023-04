"Un lieu de décontraction pour le cheval", un nouvel haras voit le jour en Mayenne

Le haras de la Taude à Bouère dans le sud-est mayennais organise ce samedi 1er avril ses premières portes ouvertes. Après des mois de travaux, cette nouvelle écurie ouvre dans notre département, grâce au travail acharné de son propriétaire Mickaël Pelloin. "Vous pouvez dire qu'il faut être un petit peu fou pour créer un haras", reconnaît cet amoureux des chevaux de course.

Après l'effort, le réconfort

Mickaël Pelloin a entièrement construit son haras sur une terre vierge de 20 hectares, dans un contexte économique bien compliqué. "Ça nous a demandé sept mois de travail très, très, très, très dur. C'était énormément compliqué. On dort très mal certaines nuits, je ne vous le cache pas parce qu'avec l'évolution des tarifs des matériaux qui flambent aujourd'hui, si c'était à refaire, peut-être que je me poserais la question à deux reprises. Mais le résultat en vaut la chandelle."

Massage et dentiste équins

Le résultat, c'est l'accueil de 25 chevaux en pension, qu'ils soient retraités, en convalescence ou des poulinières. "Avant tout, c'est vraiment un lieu de décontraction pour le cheval", détaille Mickaël Pelloin, qui mise sur le bien-être de ses pensionnaires. "On ne va être pas là pour les faire travailler ou pour les entraîner. Ils ne sont pas juste exploités. Un cheval, ça reste un athlète. On voit nos amis footballeurs qui se font masser. Le cheval, c'est exactement pareil. Il a le droit à un massage et il a besoin, après l'effort, de réconfort."

Mickaël Pelloin propose donc ce samedi lors de ses portes ouvertes, des démonstrations de dentiste équin, de massothérapie et d'ostéopathie équines. "Pour montrer au public comment ça se passe. La plupart des gens connaissent les chevaux de courses, mais ils ne savent pas qu'à côté de tout ça, il y a en fait beaucoup d'autres métiers qui sont très important pour le cheval."